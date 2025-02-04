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4 февраля, 16:39

Купил авто пару дней назад: Life.ru узнал личность водителя, насмерть сбившего женщин в Новой Москве

SHOT: Двух женщин в Новой Москве насмерть сбил спортсмен и бизнесмен из Самары

ДТП в Новой Москве, в результате которого погибли две женщины, устроил спортсмен и бизнесмен из Самары. Мужчина купил автомобиль несколько дней назад и ещё даже не успел оформить на себя, сообщает SHOT.

Внедорожник, на котором мужчина насмерть сбил двух женщин в Новой Москве. Фото © SHOT

Внедорожник, на котором мужчина насмерть сбил двух женщин в Новой Москве. Фото © SHOT

По данным телеграм-канала, TANK 2023 года выпуска принадлежит 29-летнему Ильдару М. из Самары. Мужчина сам находился за рулём, когда снёс троих человек, переходящих по зебре в посёлке Филимонковское. В результате за жизнь 22-летнего парня сейчас борются врачи, его мать и бабушка погибли.

Ильдар — КМС по лыжным гонкам и предприниматель — занимается установкой кондиционеров.

Обложка ©

SHOT

Никита Никонов
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