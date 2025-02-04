Купил авто пару дней назад: Life.ru узнал личность водителя, насмерть сбившего женщин в Новой Москве
SHOT: Двух женщин в Новой Москве насмерть сбил спортсмен и бизнесмен из Самары
ДТП в Новой Москве, в результате которого погибли две женщины, устроил спортсмен и бизнесмен из Самары. Мужчина купил автомобиль несколько дней назад и ещё даже не успел оформить на себя, сообщает SHOT.
Внедорожник, на котором мужчина насмерть сбил двух женщин в Новой Москве. Фото © SHOT
По данным телеграм-канала, TANK 2023 года выпуска принадлежит 29-летнему Ильдару М. из Самары. Мужчина сам находился за рулём, когда снёс троих человек, переходящих по зебре в посёлке Филимонковское. В результате за жизнь 22-летнего парня сейчас борются врачи, его мать и бабушка погибли.
Ильдар — КМС по лыжным гонкам и предприниматель — занимается установкой кондиционеров.
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