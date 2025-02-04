Внедорожник сбил семью в Новой Москве: взрослые погибли, ребёнок выжил
В Новой Москве внедорожник сбил семью на пешеходном переходе, погибли два взрослых, ребёнок выжил. Об этом сообщает SHOT.
В Новый Москве внедорожник насмерть сбил двоих человек. Видео © SHOT
ДТП произошло в посёлке Филимонковское, когда подросток вместе с мамой и бабушкой переходили дорогу по пешеходному переходу. В них на высокой скорости врезался чёрный внедорожник. Женщины погибли на месте, а ребёнка срочно доставили в больницу с помощью вертолёта санавиации.
Ранее Life.ru сообщал, что водителя, попавшего в небольшую аварию с двумя автомобилями на МКАД, сбил фургон во время оформления документов после ДТП. Он получил тяжёлые травмы и скончался в машине скорой помощи.
SHOT