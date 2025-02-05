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Регион
5 февраля, 04:37

Россиянам посоветовали не бросать трубку при случайном звонке на «112»

Жителям России посоветовали не сбрасывать звонок, если они случайно набрали номер экстренной службы «112». Об этом сообщили в Главном управлении гражданской защиты Московской области.

Специалисты пояснили, что в такой ситуации важно дождаться ответа оператора и сообщить о случайном наборе, чтобы избежать лишней нагрузки на систему. Также спасатели напомнили, что ложные вызовы ради шутки или баловства могут привести к трагическим последствиям, отвлекая экстренные службы от настоящих происшествий.

«Не набирайте «112» без необходимости! Не совершайте ложный вызов в «112» — он может стоить жизни!» — говорится в сообщении ведомства.

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Ранее был назван способ распознать звонок бота для кражи паролей. Эксперт пояснил, что неожиданные звонки от «банка» или «службы поддержки» во время попытки войти в приложение должны вызывать подозрения — вероятнее всего, это попытка выманить одноразовый код.

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Shutterstock / FOTODOM / TippaPatt

Артём Гапоненко
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