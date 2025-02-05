Польшу обязали выплатить многомиллионный штраф

Суд Европейского Союза отклонил иск Польши и подтвердил, что страна обязана выплатить штраф свыше 320 миллионов евро за несвоевременное приведение своего законодательства в соответствие с нормами ЕС. Об этом указано в пресс-релизе суда.

В июле 2021 года Суд ЕС потребовал немедленно прекратить деятельность дисциплинарной палаты Верховного суда Польши. В Еврокомиссии считали, что работа этого органа угрожает независимости и беспристрастности судей. Тем не менее, Конституционный суд Польши заявил, что решение суда не является обязательным для исполнения, хотя позднее польские власти согласились приостановить работу палаты. В октябре Суд ЕС обязал Польшу выплачивать по миллиону евро в день в пользу Еврокомиссии за невыполнение судебного решения, но затем эту сумму снизили до 500 тысяч евро в сутки.