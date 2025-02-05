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Регион
5 февраля, 11:40

Польшу обязали выплатить многомиллионный штраф

Суд ЕС утвердил штраф для Польши на сумму более 320 миллионов евро

Суд Европейского Союза отклонил иск Польши и подтвердил, что страна обязана выплатить штраф свыше 320 миллионов евро за несвоевременное приведение своего законодательства в соответствие с нормами ЕС. Об этом указано в пресс-релизе суда.

«Суд ЕС подтверждает, что Польша должна выплатить 320 200 000 евро в качестве наложенных штрафов» , — говорится в документе.

Польша пыталась добиться отмены или уменьшения штрафов за 2022-2023 годы, которые были назначены ей за неисполнение судебного решения в установленные сроки.

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В июле 2021 года Суд ЕС потребовал немедленно прекратить деятельность дисциплинарной палаты Верховного суда Польши. В Еврокомиссии считали, что работа этого органа угрожает независимости и беспристрастности судей. Тем не менее, Конституционный суд Польши заявил, что решение суда не является обязательным для исполнения, хотя позднее польские власти согласились приостановить работу палаты. В октябре Суд ЕС обязал Польшу выплачивать по миллиону евро в день в пользу Еврокомиссии за невыполнение судебного решения, но затем эту сумму снизили до 500 тысяч евро в сутки.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
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