Польшу обязали выплатить многомиллионный штраф
Суд ЕС утвердил штраф для Польши на сумму более 320 миллионов евро
Суд Европейского Союза отклонил иск Польши и подтвердил, что страна обязана выплатить штраф свыше 320 миллионов евро за несвоевременное приведение своего законодательства в соответствие с нормами ЕС. Об этом указано в пресс-релизе суда.
«Суд ЕС подтверждает, что Польша должна выплатить 320 200 000 евро в качестве наложенных штрафов» , — говорится в документе.
Польша пыталась добиться отмены или уменьшения штрафов за 2022-2023 годы, которые были назначены ей за неисполнение судебного решения в установленные сроки.
В июле 2021 года Суд ЕС потребовал немедленно прекратить деятельность дисциплинарной палаты Верховного суда Польши. В Еврокомиссии считали, что работа этого органа угрожает независимости и беспристрастности судей. Тем не менее, Конституционный суд Польши заявил, что решение суда не является обязательным для исполнения, хотя позднее польские власти согласились приостановить работу палаты. В октябре Суд ЕС обязал Польшу выплачивать по миллиону евро в день в пользу Еврокомиссии за невыполнение судебного решения, но затем эту сумму снизили до 500 тысяч евро в сутки.
Kandinsky 3.1 / Life.ru