Дуда предстанет перед судом за оскорбления поляков

Президент Польши Анджей Дуда окажется на скамье подсудимых после окончания своих полномочий по причине оскорбления зрителей фильма о миграционном кризисе. Об этом сообщает польский центр мониторинга расистского и ксенофобского поведения.

Причиной обвинений стал отзыв Дуды о фильме Агнешки Холланд «Зелёная граница», который подвергает критике действия польских пограничников. После просмотра картины президент заявил, что не удивлён оценками пограничников, охарактеризовавших фильм фразой «только свиньи сидят в кинотеатре». Эти слова имеют исторические корни, так как во время нацистской оккупации Польши использовались для описания сторонников фашистов, посещавших пропагандистские фильмы.

Рассмотрение дела Дуды назначено на 24 октября 2025 года. Напомним, что к тому моменту он перестанет быть президентом страны — его полномочия истекают в августе следующего года. Избраться во второй раз политик не сможет, так как возглавляет Польшу второй раз подряд.