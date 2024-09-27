«Многие ждут»: Польский президент выступил с заявлением о восстановлении связей с Россией
Дуда: Многие хотят завершить конфликт на Украине и начать работать с Россией
Многие хотят закончить украинский конфликт и возобновить экономические связи с Россией. Такое заявление сделал президент Польши Анджей Дуда в интервью телеканалу Polsat.
«Многие сегодня ждут окончания этой войны, чтобы они могли вернуться к бизнесу с Россией», — сказал он.
При этом польский политик подчеркнул, что Варшава до сих пор хочет, чтобы конфликт завершился «проигрышем России» Президент республики считает, если не одолеть Москву, то РФ «пойдёт дальше и нападёт на другие страны». Однако никаких аргументов в пользу этого он не привёл.
Ранее Дуда публично обвинил правительство своей страны в ухудшении отношений с Украиной. Политик подметил, что делал всё возможное, чтобы не допустить обострения отношений с Киевом, пока ответственность лежала на нём. Польский лидер признал, что это было непросто, поскольку между Варшавой и Киевом существуют очень непростые темы, требующие диалога.
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