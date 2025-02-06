Валютный резонанс. Стоит ли сейчас покупать доллары и какие события отразятся на курсе рубля Рубль укрепляется, но на рынке складывается противоречивая ситуация. Экономисты рассказали, опасно ли сейчас покупать доллары и евро. Когда стоит переводить сбережения в валюту, а когда нет? 5 февраля, 21:20 Экономисты рассказали, стоит ли сейчас покупать валюту. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lucky_pics

Опасность — понятие относительное. Если говорить о покупке долларов или евро, то речь идёт в первую очередь о рисках потерь из-за колебаний курса. Рубль действительно укрепляется, но это не значит, что тренд сохранится в долгосрочной перспективе. Валютный рынок подвержен влиянию множества факторов. На него влияют экономическая политика, санкции, цены на нефть, спрос и предложение. Прямого запрета на покупку валюты нет. Вопрос сейчас лишь в том, выгодно это или нет. Так охарактеризовал обстановку на рынке главный аналитик Neomarkets Олег Калманович.

— Если цель — сохранить деньги в стабильном активе на долгий срок, то покупка валюты оправданна. Если планируется спекуляция на колебаниях курса, тогда нужно учитывать момент входа, анализировать динамику и быть готовым к возможным убыткам, — добавил Олег Калманович.

Для покупки валюты важно разработать и реализовывать как минимум краткосрочную торговую или инвестиционную стратегию. В этом случае риски будут минимизированы. В первой половине февраля доллар с высокой вероятностью продолжит сдавать свои позиции до отметки 94 рубля. Уже в среду на рынке «Форекс» доллар можно было приобрести за 96–97 рублей, что является сбалансированной точкой входа на валютный рынок. Такое мнение высказал руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

— Сейчас рубль правда демонстрирует укрепление, но валютный рынок — это динамичная и часто непредсказуемая среда. Оптимальная стратегия зависит от горизонта инвестиций. Если деньги нужны в ближайшие месяцы и есть риск волатильности, то спекулировать на курсе может быть не лучшей идеей. Если же речь идёт о долгосрочном хранении капитала, то диверсификация сбережений в доллары или евро остаётся разумной. Важно не паниковать, не поддаваться эмоциям и ориентироваться на фундаментальные факторы, а не краткосрочные колебания, — отметил частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Фёдор Сидоров.

Авторы Нина Важдаева