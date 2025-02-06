Фильмы «Александр Третий» и «Операция «Карпаты» вошли в лонг-лист Премии АПКиТ

Ассоциация продюсеров кино и телевидения опубликовала лонг-лист XII Премии АПКиТ. За победу в 25 номинациях поборются 162 премьерных проекта и около тысячи специалистов, которые претендуют на профессиональные награды.

В списке номинантов оказались и два крупных проекта телеканала «Рен-ТВ». Картина «Александр Третий» претендует на звание «Лучший документальный фильм», а военно-исторический детектив «Операция «Карпаты» может стать обладателем сразу шести наград за «Лучшую сценарную работу», «Лучший онлайн-сериал», «Лучшую оригинальную музыку к сериалу», «Лучшего актёра сериала», «Лучшую актрису сериала», а также «Лучшего актёра второго плана в сериале». Итоги конкурса будут объявлены 13 мая на торжественной церемонии.

Напомним, что документально-игровой фильм «Александр Третий» повествует о жизни великого российского правителя, который за 13 лет смог сделать Россию мощной экономической и промышленной державой. «Операция «Карпаты» же рассказывает о борьбе с бандеровским подпольем на западе Украины в конце 40-х.