Турция и Россия обсуждают создание газового хаба

Представители Турции и России в настоящее время занимаются технической проработкой инициативы по созданию международного газового хаба на турецкой территории. С таким заявлением выступил генконсул РФ в Стамбуле Андрей Буравов.

«На данный момент можно сказать, что обеими странами на экспертном уровне продолжается проработка технических аспектов реализации указанной инициативы», — сказал дипломат в беседе с ТАСС.

По словам генерального консула, наиболее полными подробностями реализации проекта на данный момент располагают профильные организации обеих стран.