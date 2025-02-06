Турция и Россия обсуждают создание газового хаба
Генконсул РФ: Турция и Россия ведут обсуждение проекта по созданию газового хаба
Представители Турции и России в настоящее время занимаются технической проработкой инициативы по созданию международного газового хаба на турецкой территории. С таким заявлением выступил генконсул РФ в Стамбуле Андрей Буравов.
«На данный момент можно сказать, что обеими странами на экспертном уровне продолжается проработка технических аспектов реализации указанной инициативы», — сказал дипломат в беседе с ТАСС.
По словам генерального консула, наиболее полными подробностями реализации проекта на данный момент располагают профильные организации обеих стран.
Ранее Life.ru писал, что президент РФ Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган поднимали обсуждение по данному вопросу. Лидеры стран встретились в октябре прошлого года во время переговоров в Казани.
Life.ru / Шедеврум