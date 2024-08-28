Песков рассказал об альтернативных путях доставки российского газа в ЕС
Песков: Остановка транзита газа через Украину ударит по потребителям в ЕС
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Украина своим решением остановить транзит российского газа в ЕС бьёт по карману европейских потребителей, которые будут платить за углеводороды от других поставщиков в несколько раз дороже. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Есть альтернативные маршруты, есть планы по созданию хаба в Турции. Ведётся работа. Альтернативные маршруты есть, а такие решения Украины нанесут серьёзный урон интересам европейских потребителей, кто по-прежнему желает покупать гарантированный более доступный в ценовом плане российский газ по сравнению с другими товарами, которые поступают прежде всего из США», — пояснил он.
Песков добавил, что дорогой американский газ создаст трудности для развития европейского бизнеса и сделает его неконкурентоспособным на мировом рынке.
Напомним, в «Нафтогазе» заявили о нежелании Украины продлевать договор о транзите российского газа после 2024 года. В МИД РФ отметили, что в этом вопросе РФ будет ориентироваться на спрос у потребителей. При этом вице-премьер Александр Новак заявлял, что Москва готова обсуждать вопрос поставок газа в ЕС другими маршрутами. В середине августа сообщалось, что «Газпром» продолжает подавать газ транзитом через Украину в объёме 42,4 миллиона кубометров в сутки на газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» в Курской области.