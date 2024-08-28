Песков рассказал об альтернативных путях доставки российского газа в ЕС Песков: Остановка транзита газа через Украину ударит по потребителям в ЕС 28 августа, 09:41 Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Украина своим решением остановить транзит российского газа в ЕС бьёт по карману европейских потребителей, которые будут платить за углеводороды от других поставщиков в несколько раз дороже. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Есть альтернативные маршруты, есть планы по созданию хаба в Турции. Ведётся работа. Альтернативные маршруты есть, а такие решения Украины нанесут серьёзный урон интересам европейских потребителей, кто по-прежнему желает покупать гарантированный более доступный в ценовом плане российский газ по сравнению с другими товарами, которые поступают прежде всего из США», — пояснил он.

Песков добавил, что дорогой американский газ создаст трудности для развития европейского бизнеса и сделает его неконкурентоспособным на мировом рынке.