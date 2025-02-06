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Регион
6 февраля, 15:15

Полчаса выбиралась из оврага: Мама раскрыла подробности спасения крохи, которая очень хотела жить

Мама спасённой в Подмосковье девочки рассказала, что бабушка выкинула её в овраг

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maria Sbytova

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maria Sbytova

Появились подробности страшной истории в Подмосковье, где таксист спас ползущую вдоль трассы годовалую кроху. Оказалось, что невменяемая бабушка выбросила полураздетого ребёнка в канаву, где девочка провела не менее получаса, но смогла выбраться и спастись.

Как рассказала мама девочки в интервью для «Москвы 24», сейчас малютка в полном порядке. Её осмотрели все медицинские специалисты, сделали рентген — всё чисто, даже температура не поднялась.

«Таксист отогрел, завернул в одеяло, включил печку. Он был в шоке, не знал, что делать, не знал, куда ему обращаться », – рассказала женщина.

В настоящее время бабушка девочки, оставившая её в канаве, проходит принудительное лечение.

В Подмосковье годовалая девочка несколько часов ползала по трассе, её спас случайный водитель
В Подмосковье годовалая девочка несколько часов ползала по трассе, её спас случайный водитель

Напомним, что страшная история с потерей и спасением девочки развернулась в Раменском округе Подмосковья. Бабушка с деменцией среди ночи вынесла внучку из дома, оставила в овраге и ушла. Малышка в одних ползунках ползала по обочине, где её могли сбить машины. Но все обошлось - случайный водитель увидел белое пятно, решил что это кошка или собака, но никак не ожидал найти младенца,

Марина Фещенко
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