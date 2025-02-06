Полчаса выбиралась из оврага: Мама раскрыла подробности спасения крохи, которая очень хотела жить

Появились подробности страшной истории в Подмосковье, где таксист спас ползущую вдоль трассы годовалую кроху. Оказалось, что невменяемая бабушка выбросила полураздетого ребёнка в канаву, где девочка провела не менее получаса, но смогла выбраться и спастись.

Как рассказала мама девочки в интервью для «Москвы 24», сейчас малютка в полном порядке. Её осмотрели все медицинские специалисты, сделали рентген — всё чисто, даже температура не поднялась.

«Таксист отогрел, завернул в одеяло, включил печку. Он был в шоке, не знал, что делать, не знал, куда ему обращаться », – рассказала женщина.

В настоящее время бабушка девочки, оставившая её в канаве, проходит принудительное лечение.