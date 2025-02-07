Особняк бывшего владельца ПСБ Ананьева в центре Москвы продадут на торгах

Особняк бывшего владельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева в центре Москвы и его участки в подмосковном посёлке «Горки-2» продадут на торгах. Кредиторы экс-банкира надеются выручить за его имущество как минимум 5,2 миллиарда рублей, пишет РБК со ссылкой на соответствующее сообщение на Федресурсе.

Условия и сроки продажи имущества будут утверждены в рамках процедуры банкротства. Точный список активов Ананьева, которые будут проданы, не раскрывается. По словам арбитражного управляющего бывшего банкира Евгения Веснина, на торги будут выставлены особняк в Кропоткинском переулке и земельные участки в «Горках-2» в Одинцовском районе Московской области. Согласно отчёту об оценке имущества Ананьева, опубликованному на Федресурсе 4 декабря, стоимость этих активов оценивается в примерно 5,2 млрд рублей. Дата торгов пока не определена.

В «Горках-2» Ананьеву принадлежат 37 участков общей площадью 7,7 га. На них расположены жилой дом и баня на 647 квадратных метрах. В особняке в Кропоткинском переулке площадью 583 кв. м бывшему банкиру принадлежат две квартиры (388 кв. м. и 194 кв. м.). Здание было построено в 1870-х годах, ранее там жил известный психиатр Сергей Корсаков.