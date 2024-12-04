Суд постановил взыскать с олигарха Хотина 14 млрд в пользу Россельхозбанка

Коптевский районный суд Москвы удовлетворил исковые требования Россельхозбанка к бывшему владельцу банка «Югра» Алексею Хотину, обязав его выплатить задолженность по кредитным договорам в размере свыше 14 миллиардов рублей. Об этом сообщает в среду пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Суд постановил взыскать с бизнесмена 14 миллиардов 162 миллиона 208 тысяч 900 рублей, а также уплатить государственную пошлину в размере 60 тысяч рублей.

В отношении Хотина было возбуждено несколько уголовных дел о растрате, сумма которых составляет 7,5 миллиардов, 283 миллиарда и 23,6 миллиарда рублей. В феврале 2021 года дело о растрате на 23,6 миллиарда рублей, связанное с выдачей в 2014–2017 годах невозвратных кредитов компаниям, подконтрольным Хотину, было направлено в суд. В марте текущего года его приговорили к девяти годам лишения свободы. В ноябре бывший владелец «Югры» сообщил о намерении участвовать в военной операции и обратился в Мосгорсуд с просьбой о помощи на заседании апелляционной инстанции.