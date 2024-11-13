Экс-хозяин банка «Югра» хочет расплатиться за растрату 23 млрд вкладчиков на СВО

Бывший совладелец банка «Югра» Алексей Хотин решил отвоевать свободу и попросился на фронт. Бизнесмен решил, что не хочет провести в тюрьме девять лет за растрату 23 млрд вкладчиков. Подсудимый сослался на приказ от 17 октября 2024 года, который позволяет ему подать такое заявление.

«Я воспользовался правом обратиться в процессе судебного заседания с заявлением о моём желании пойти на СВО, и у меня такое право есть, [оно] прописано в приказе от 17 октября 2024 года в совместном приказе судебного департамента Верховного суда и Минобороны», — сказал подсудимый на заседании и заявил, что надеется на справедливое решение суда.

Помимо этого Хотин попросил отменить обвинительный приговор или направить дело на новое рассмотрение. Он заявил, что весь ущерб на данный момент полностью погашен.

Смягчения наказания попросили и другие фигуранты дела Хотина. Они предложили заменить его на принудительные работы, заявив, что в суде не были представлены доказательства их вины. Приговор будет оглашен 13 ноября в 09:00 утра по Москве.