Мещанский суд национализировал «Горбушкин двор» по делу олигарха Хотина

Мещанский районный суд Москвы удовлетворил иск Федеральной службы судебных приставов (ФССП) о передаче в государственную собственность имущества, принадлежащего бывшему владельцу банка «Югра» Алексею Хотину и связанным с ним компаниям.

Как сообщает РБК, среди активов, которые планируется передать государству, находятся офисные комплексы «Красный богатырь» на Краснобогатырской улице, Loft Ville на Павелецкой набережной, Cherry Tower на улице Профсоюзной, «Фаворит» в Электролитном проезде, а также торговые центры «Горбушкин двор» и «Филион» в Багратионовском проезде.

Адвокат Хотина, Павел Хлюстов, отметил, что в ходе этого процесса суд принял решение о национализации более 20 бизнес-центров и торговых комплексов. Суд не стал дожидаться вступления решения в законную силу и привел его к немедленному исполнению.

Хлюстов также добавил, что иски ФССП к бизнесмену были поданы якобы с нарушением нормы об исключительной подсудности, которая требует рассматривать дела о правах на недвижимость только в суде по месту нахождения соответствующего имущества.

«Службу приставов не смущает тот факт, что она требует изъять десятки объектов недвижимости, расположенных в других районах Москвы,» — заключил адвокат.