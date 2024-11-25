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25 ноября, 07:53

Мещанский суд национализировал «Горбушкин двор» по делу олигарха Хотина

РБК: Суд национализировал «Горбушкин двор» по делу экс-владельца банка «Югра»

Мещанский районный суд Москвы удовлетворил иск Федеральной службы судебных приставов (ФССП) о передаче в государственную собственность имущества, принадлежащего бывшему владельцу банка «Югра» Алексею Хотину и связанным с ним компаниям.

Как сообщает РБК, среди активов, которые планируется передать государству, находятся офисные комплексы «Красный богатырь» на Краснобогатырской улице, Loft Ville на Павелецкой набережной, Cherry Tower на улице Профсоюзной, «Фаворит» в Электролитном проезде, а также торговые центры «Горбушкин двор» и «Филион» в Багратионовском проезде.

Адвокат Хотина, Павел Хлюстов, отметил, что в ходе этого процесса суд принял решение о национализации более 20 бизнес-центров и торговых комплексов. Суд не стал дожидаться вступления решения в законную силу и привел его к немедленному исполнению.

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Хлюстов также добавил, что иски ФССП к бизнесмену были поданы якобы с нарушением нормы об исключительной подсудности, которая требует рассматривать дела о правах на недвижимость только в суде по месту нахождения соответствующего имущества.

«Службу приставов не смущает тот факт, что она требует изъять десятки объектов недвижимости, расположенных в других районах Москвы,» — заключил адвокат.

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Ранее Life.ru сообщал, что бывший совладелец банка «Югра» Алексей Хотин решил бороться за свою свободу и обратился с просьбой о направлении на фронт. Бизнесмен предпочитает не проводить девять лет в тюрьме за растрату 23 миллиардов рублей вкладчиков. Подсудимый ссылается на приказ от 17 октября 2024 года, который дает ему возможность подать подобную просьбу.

Обложка ©

Сергей Фадеичев/ТАСС

Марина Фещенко
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