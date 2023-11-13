Суд оставил в СИЗО хозяина нефтяной компании в Приангарье, за которую идут разборки в стиле 90-х
Суд Москвы продлил арест экс-владельцу банка "Югра" Хотину до января
Алексей Хотин. Обложка © ТАСС / Андрей Любимов
Замоскворецкий суд Москвы продлил арест экс-владельцу банка "Югра" Алексею Хотину и бывшему президенту кредитной организации Алексею Нефёдову.
"Постановлением Замоскворецкого районного суда Москвы в отношении обвиняемых [Алексея] Хотина и [Алексея] Нефёдова мера пресечения в виде заключения под стражу продлена ещё на три месяца, то есть до 11 января 2024 года", — сообщил представитель суда ТАСС.
Суд принял такое решение в рамках дела о растрате более 23 млрд рублей топ-менеджментом банка "Югра". Адвокаты обвиняемых уже подали жалобу в апелляционную инстанцию.
Напомним, Хотина задержали ещё в 2019 году за хищение денежных средств кредитного учреждения в размере 7,5 млрд рублей. В сентябре 2018 года банк "Югра" был признан банкротом. На момент отзыва у банка лицензии Хотину принадлежало 52,5% акций финансовой организации. Арестанта связывают с нефтяной компанией "Дулисьма", за которую в сентябре развернулись разборки в стиле 90-х. Несколько десятков человек на вертолётах высадились на объекте и начали стрелять в воздух. Часть находившихся там они положили на землю, других поставили к стене. Позже целая армия "чоповцев" с оружием в руках начала штурмовать территорию предприятия.