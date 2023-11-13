Суд оставил в СИЗО хозяина нефтяной компании в Приангарье, за которую идут разборки в стиле 90-х

"Постановлением Замоскворецкого районного суда Москвы в отношении обвиняемых [Алексея] Хотина и [Алексея] Нефёдова мера пресечения в виде заключения под стражу продлена ещё на три месяца, то есть до 11 января 2024 года", — сообщил представитель суда ТАСС.