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Регион
7 февраля, 09:57

«Банда террористов»: Захарова прокомментировала Life.ru провокационные заявления Подоляка

Захарова: Заявления Подоляка – подтверждение террористической сущности Киева

Заявления Михаила Подоляка о желании Украины спровоцировать войну между Россией и США — лишнее подтверждение террористической сущности киевского режима. Об этом Life.ru заявила представитель МИД Мария Захарова

Киевский режим — это террористическая банда с неонацистской идеологий. Лишнее тому подтверждение.

Мария Захарова

Официальный представитель МИД РФ

Киевский режим — это террористическая банда с неонацистской идеологий. Лишнее тому подтверждение.
Киевский режим — это террористическая банда с неонацистской идеологий. Лишнее тому подтверждение.

Напомним, ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев рассматривает вариант провокации прямого военного конфликта между США и Россией. Он подчеркнул, что в таком сценарии для Украины ситуация могла бы улучшиться.

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Telegram/МИД России

Александра Вишнякова
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