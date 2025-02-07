Заявления Михаила Подоляка о желании Украины спровоцировать войну между Россией и США — лишнее подтверждение террористической сущности киевского режима. Об этом Life.ru заявила представитель МИД Мария Захарова

Киевский режим — это террористическая банда с неонацистской идеологий. Лишнее тому подтверждение.

Напомним, ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев рассматривает вариант провокации прямого военного конфликта между США и Россией. Он подчеркнул, что в таком сценарии для Украины ситуация могла бы улучшиться.