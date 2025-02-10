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Золотой процент. Куда вкладывать сбережения перед заседанием Центробанка

Перед заседанием ЦБ, которое состоится 14 февраля, одни банки понизили проценты по вкладам, другие повысили. При этом изменилась ситуация на рынке акций и золота. Куда сейчас выгоднее всего вкладывать сбережения?

9 февраля, 21:20
14 февраля ожидается заседание Центробанка по ключевой ставке. Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров

14 февраля ожидается заседание Центробанка по ключевой ставке. Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров

Куда сейчас безопасно вкладывать деньги

Выбор варианта для вложения денег зависит от располагаемого времени для инвестиций и терпимости к риску. Если не хочется рисковать совсем, то лучший вариант — это банковские вклады. В то же время процент по вкладам будет зависеть от того, какое решение примет Центробанк по ключевой ставке.

— Думаю, надо поторопиться, чтобы успеть до снижения ставок. По нашим оценкам, ЦБ в конце первого полугодия может уже начать снижать ключевую ставку, а в конце года может довести её до 16%, а значит, таких доходных депозитов больше не будет, считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

На данный момент для вкладчиков наиболее выгодным вариантом являются накопительные счета и краткосрочные вклады с процентной ставкой, превышающей ключевую. Если стратегия по ключевой ставке будет направлена на снижение, разумным шагом будет перевод средств на вклады сроком от года, что позволит сохранить высокую доходность и зафиксировать её рекордный уровень на длительный период. Для более эффективного управления рисками рекомендуется диверсификация активов, таких как драгоценные металлы или государственные облигации (ОФЗ). Такое мнение высказал руководитель продукта Вклады в «Сравни» Илья Васильков.

Он отметил, что в январе 2025 года средняя процентная ставка по депозитам практически не изменилась, показав в течение месяца незначительный рост в размере 0,04%. В ноябре и декабре прошлого года некоторые банки начали заранее повышать ставки по своим накопительным продуктам, чтобы привлечь новых клиентов, не дожидаясь заседания Банка России в декабре.

Илья Васильков рассказал, что, после того как Центробанк оставил ключевую ставку на уровне 21%, средние ставки у таких банков снизились до 22–24%. В преддверии первого заседания Банка России в 2025 году, запланированного на 14 февраля, нет чёткого тренда на снижение или повышение ставок: фиксируются как незначительное снижение средних ставок у некоторых банков — менее 1 п.п., так и небольшое их повышение у других.

— При этом необходимо помнить об обязательстве заплатить налог на сверхдоход: максимальная ключевая ставка за год, умноженная на 1 миллион рублей, — необлагаемый порог по прибыли. Также рекомендуем основывать выбор банка не на рекламе, а после тщательного сравнения условий по договору. Иногда максимальная обещанная ставка действует не весь период действия вклада. Иногда за дополнительные проценты придётся заплатить покупкой подписки на дополнительные сервисы банковской экосистемы, — рассказал главный аналитик Neomarkets Олег Калманович.

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Куда можно вложить деньги кроме вкладов

Самый высокий доход сейчас приносят банковские вклады. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Miha Creative

Самый высокий доход сейчас приносят банковские вклады. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Miha Creative

Если есть готовность к риску и есть время переждать биржевую волатильность, то можно вложить деньги в акции и ОФЗ. Акции могут дать десятки процентов на горизонте года или раньше, но важно распределять свои средства среди разных бумаг. Такую рекомендацию дал Михаил Зельцер.

— Облигации стабильнее, но и они сейчас так сильно упали, что при снижении ставки ЦБ за год могут дать свыше +20%. Золото всегда в цене и может подорожать до 3000 долларов. Впрочем, после рекордного ралли с начала прошлого года на треть оставшийся потенциал менее 10% выглядит уже не столь привлекательным относительно других инструментов, — добавил Михаил Зельцер.

Привлекательный инструмент для квалифицированных инвесторов — это промышленный майнинг. При текущей рыночной конъюнктуре он может принести высокую доходность при относительно низких рисках. В этом году цифровые финансовые инструменты остаются очень привлекательными с точки зрения доходности, среди них стоит особенно выделить ЦФА, связанные с денежными требованиями. Такое мнение высказал экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

— Другие финансовые инструменты можно рассматривать только как дополнение к вкладам и для диверсификации вложений. Так, на рынке акций после предыдущего сохранения Банком России ключевой ставки наступило долгожданное оживление. Тем не менее предостерегаем от необдуманных действий. В частности, показателен пример металлургического завода. Бумага стоимостью 70 рублей подорожала на фоне новостей о рекордных дивидендах в конце лета – начале осени, но уже осенью рухнула до обычной стоимости, и мажоритарий принял решение о делистинге. Множество частных инвесторов потеряли деньги, рассказал член экспертного совета по развитию цифровой экономики при Комитете по экономической политике Государственной думы Валерий Тумин.

Он обратил внимание на ОФЗ с высокой доходностью 18%+, которую можно получать в течение нескольких лет. Также выиграли те инвесторы, которые приобрели золото в 2024 году как инвестицию. За год этот драгметалл вырос в цене с 2060 до 2700, то есть на треть. Однако в том, удастся ли заработать столько же в 2025 году, нет никакой уверенности (нет даже гарантий, что золото не потеряет в цене).

— Рубль продолжает восстанавливать свои позиции, в январе он укрепился к доллару на 3,5%. Вполне вероятно, что позитивная динамика для российской валюты продлится как минимум до начала весны. Подешевевшие доллары и евро сегодня на рынке Forex можно купить по 96 рублей и 100 рублей соответственно. Это вполне оптимальные и комфортные курсы для частных инвесторов, — считает руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

Авторы
Нина Важдаева
Нина Важдаева
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