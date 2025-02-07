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Регион
7 февраля, 14:10

Нигериец выманил у пяти влюблённых в него россиянок свыше 9 млн рублей

Прокуратура Якутии: Нигериец обманул пять россиянок, выманив свыше 9 млн рублей

Прокуратура Якутии вынесла обвинительный приговор 23-летнему нигерийцу. Он, находясь на территории России, обманным путём выманил у пятерых россиянок более девяти миллионов рублей.

По данным прокуратуры, иностранец присоединился к ОПГ, в состав которой входили организатор, мошенники, кураторы и дроперы. Участники группы действовали по следующему алгоритму: мошенники знакомились с женщинами в социальных сетях, убеждая их в своих романтических чувствах. Затем они сообщали о намерении отправить дорогие подарки и деньги, а также просили о встрече.

«После этого жертв просили оплачивать госпошлину, таможенные соборы, а также средства для узаконивания направленных денежных переводов и другое. Дроповоды обеспечивали поступление средств с карт жертв на счета членов организации», — говорится в сообщении.

Попали в сети мошенников пять жительниц различных регионов РФ. В общей сложности, злоумышленники похитили у них 9,1 миллиона рублей. Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемый помещён в СИЗО-1 УФСИН России по Республике Саха (Якутия) на время следственных мероприятий.

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А ранее Life.ru рассказал, как в Петербурге студент раскручивал клиентов ресторана на деньги с помощью подставных девушек. Подставные посетительницы изображали из себя светских львиц, заказывая дорогостоящие позиции из меню.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Proxima Studio

Мария Любицкая
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