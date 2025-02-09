«Атмосфера возбуждена». Что за погодная напасть охватила половину США Жителей 19 американских штатов призвали быть готовыми к обледенелым дорогам и внезапным отключениям электричества. 8 февраля, 21:23 На США надвигается ледяной шторм. Обложка © Шедеврум

Необычные погодные события в разных странах показывают нарастающее «беспокойство» всей земной атмосферы, объяснила Life.ru климатолог, доктор географических наук, действительный член Русского географического общества Нина Зайцева.

— Сейчас совершенно ясно, что атмосфера возбуждена повсеместно. Действительно необычный сейчас идёт сезон. У нас на Дальнем Востоке что происходит, на севере плюс, в Крыму снег выпадает. Капризничает погода, — отметила она.

Ранее, как писала The Daily Mail, в 19 штатах США выпустили предупреждения об опасных погодных явлениях. По опубликованным данным, над большей частью востока США ожидают формирование «крупного многогранного шторма». Калифорнию уже охватили снегопады и ветер с порывами до 62 метров в секунду. За неделю там местами выпало 170 сантиметров снега.

Как сообщили метеорологи, сравнительно тёплые воздушные массы вызвали сильные грозы в южных регионах страны, а затем встретились с холодным северным воздухом, и это породило угрозу так называемого ледяного шторма — внезапного повсеместного обледенения дорог, деревьев, линий электропередачи. По опубликованным данным, этого стоит ожидать в ближайшее время в том числе в Чикаго, Нью-Йорке, Вашингтоне и Бостоне.

Карта распространения ожидаемого в США «ледяного шторма». Фото © accuweather.com

Доктор географических наук подчеркнула, что большинство людей неправильно понимают явление, которое окрестили «ледяным дождём»: на самом деле в метеорологии оно называется переохлаждённым дождём.

— Мельчайшие капли в атмосфере — подчёркиваю, очень мелкие — имеют такую высокую степень упругости их поверхности, поверхностного натяжения, что они сохраняются жидкими до минус 40 градусов, если их не трогать. Но при малейшем соударении они тут же превращаются в лёд, — рассказала Нина Зайцева.

По её мнению, это необычное природное явление не стоит связывать с глобальными климатическими изменениями: оно создаётся процессами только в тропосфере и не охватывает всю атмосферу в целом.

— Сейчас происходят процессы, которые не описываются в учебниках, потому что, естественно, учебники строятся на процессах, которые люди наблюдали в XIX, XX веке. Но это не климат. Это капризы погоды сиюминутные, сегодняшние, — заверила климатолог.

Авторы Адель Романенкова