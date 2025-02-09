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Регион

«Атмосфера возбуждена». Что за погодная напасть охватила половину США

Жителей 19 американских штатов призвали быть готовыми к обледенелым дорогам и внезапным отключениям электричества.

8 февраля, 21:23
На США надвигается ледяной шторм. Обложка © Шедеврум

На США надвигается ледяной шторм. Обложка © Шедеврум

Необычные погодные события в разных странах показывают нарастающее «беспокойство» всей земной атмосферы, объяснила Life.ru климатолог, доктор географических наук, действительный член Русского географического общества Нина Зайцева.

— Сейчас совершенно ясно, что атмосфера возбуждена повсеместно. Действительно необычный сейчас идёт сезон. У нас на Дальнем Востоке что происходит, на севере плюс, в Крыму снег выпадает. Капризничает погода, — отметила она.

Ранее, как писала The Daily Mail, в 19 штатах США выпустили предупреждения об опасных погодных явлениях. По опубликованным данным, над большей частью востока США ожидают формирование «крупного многогранного шторма». Калифорнию уже охватили снегопады и ветер с порывами до 62 метров в секунду. За неделю там местами выпало 170 сантиметров снега.

Как сообщили метеорологи, сравнительно тёплые воздушные массы вызвали сильные грозы в южных регионах страны, а затем встретились с холодным северным воздухом, и это породило угрозу так называемого ледяного шторма — внезапного повсеместного обледенения дорог, деревьев, линий электропередачи. По опубликованным данным, этого стоит ожидать в ближайшее время в том числе в Чикаго, Нью-Йорке, Вашингтоне и Бостоне.

Карта распространения ожидаемого в США «ледяного шторма». Фото © accuweather.com

Карта распространения ожидаемого в США «ледяного шторма». Фото © accuweather.com

Доктор географических наук подчеркнула, что большинство людей неправильно понимают явление, которое окрестили «ледяным дождём»: на самом деле в метеорологии оно называется переохлаждённым дождём.

Мельчайшие капли в атмосфере — подчёркиваю, очень мелкие — имеют такую высокую степень упругости их поверхности, поверхностного натяжения, что они сохраняются жидкими до минус 40 градусов, если их не трогать. Но при малейшем соударении они тут же превращаются в лёд, — рассказала Нина Зайцева.

По её мнению, это необычное природное явление не стоит связывать с глобальными климатическими изменениями: оно создаётся процессами только в тропосфере и не охватывает всю атмосферу в целом.

— Сейчас происходят процессы, которые не описываются в учебниках, потому что, естественно, учебники строятся на процессах, которые люди наблюдали в XIX, XX веке. Но это не климат. Это капризы погоды сиюминутные, сегодняшние, заверила климатолог.

Сигнал планеты. Учёные подтвердили затопление литосферы под Калифорнией
Сигнал планеты. Учёные подтвердили затопление литосферы под Калифорнией
Авторы
Адель Романенкова
Адель Романенкова
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