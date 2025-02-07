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Регион
7 февраля, 15:01

Индия аннулировала контракты на поставку БПЛА с китайскими деталями

Times of India: Индия аннулировала контракты на поставку БПЛА с деталями из КНР

Министерство обороны Индии аннулировало три контракта на поставку 400 транспортных беспилотников, содержащих компоненты китайского производства, сообщает газета The Times of India, ссылаясь на источники в оборонном ведомстве. По информации министерства, такие дроны представляют угрозу для кибербезопасности.

«К сожалению, некоторые индийские компании используют китайскую электронику и компоненты при производстве БПЛА для вооружённых сил. Это серьёзная угроза кибербезопасности и проведению военных операций из-за возможности противника вывести БПЛА из строя», — сказал собеседник издания.

По его словам, контроль за использованием китайских компонентов в индийских беспилотниках был ужесточен после инцидента с 180 разведывательными дронами на границе с Китаем и Пакистаном в 2024 году. В настоящее время при военной приемке БПЛА проводится тщательная проверка компонентов, чтобы исключить наличие китайских деталей и вредоносных программ. Индийским производителям рекомендовано избегать импорта комплектующих из Китая.

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Ранее сообщалось, что Россия предложила Индии наладить у себя производство истребителей Су-57. Соответствующее предложение Нью-Дели сделал «Рособоронэкспорт».

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Shutterstock / FOTODOM / Creativa Images

Наталья Демьянова
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