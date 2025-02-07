Индия аннулировала контракты на поставку БПЛА с китайскими деталями

Министерство обороны Индии аннулировало три контракта на поставку 400 транспортных беспилотников, содержащих компоненты китайского производства, сообщает газета The Times of India , ссылаясь на источники в оборонном ведомстве. По информации министерства, такие дроны представляют угрозу для кибербезопасности.

«К сожалению, некоторые индийские компании используют китайскую электронику и компоненты при производстве БПЛА для вооружённых сил. Это серьёзная угроза кибербезопасности и проведению военных операций из-за возможности противника вывести БПЛА из строя», — сказал собеседник издания.

По его словам, контроль за использованием китайских компонентов в индийских беспилотниках был ужесточен после инцидента с 180 разведывательными дронами на границе с Китаем и Пакистаном в 2024 году. В настоящее время при военной приемке БПЛА проводится тщательная проверка компонентов, чтобы исключить наличие китайских деталей и вредоносных программ. Индийским производителям рекомендовано избегать импорта комплектующих из Китая.