Роботы-мулы приняли участие в военном параде в Индии и попали на видео

Индийские ВС впервые представили универсальных роботов-мулов военного назначения на параде в честь Дня армии в городе Пуна. Фрагмент опубликовало информационное агентство ANI.

Марш роботизированных мулов в Пуне в честь Дня армии Индии. Обложка © X / ANI

Несколько шеренг четырёхногих устройств провели пешим строем на параде. Эти беспилотные транспортные средства называются ARCV MULE или роботы-мулы. Они созданы расположенной в Нью-Дели компанией AeroArc. В их задачи входит патрулирование, обезвреживание взрывных устройств, разведка и обеспечение войск в тылу.

ARCV MULE может работать автономно или под дистанционным управлением оператора. Вес робота — 51 килограмм, максимальная скорость — 3 метра в секунду, максимальная нагрузка — до 12 килограммов. Робомулы могут быть оснащены оружием, камерами ночного видения, специальными манипуляторами для взаимодействия с объектами, а также средствами химической и радиационной разведки. Также они умеют перемещаться по крутым склонам, работать в экстремальных температурах и при любых ландшафтных условиях.

Индийское издание The Economic Times сообщает, что в 2024 году 100 роботов-мулов поступили на вооружение в ВС страны. Предполагается, что ARCV MULE повысят эффективность армии и безопасность личного состава в зонах боевых действий.