Восстание машин близко: ИИ научил гуманоида от Илона Маска ходить по бездорожью
Tesla показала, как робот Optimus справляется с рельефной местностью
Компания Tesla продемонстрировала новое достижение своего гуманоидного робота Optimus. Как сообщил глава компании Илон Маск в социальной сети X, разработка теперь способна уверенно передвигаться по неровным поверхностям благодаря интеграции передовых нейронных сетей.
«Идущий к реке» робот Optimus. Видео © X / Tesla_Optimus
«Теперь Optimus может ходить по сильно изменчивой местности, используя нейронные сети для управления своими электрическими конечностями», — пишет Маск.
Вместе с заявлением предприниматель опубликовал видео, на котором робот спускается с каменистого склона, а затем успешно поднимается обратно. На одном из участков устройство почти теряет равновесие, однако благодаря мгновенной реакции системы стабилизации остаётся на ногах.
Напомним, что о работе над человекоподобным роботом Optimus Маск сообщил ещё в августе 2021 года. В 2022 году предприниматель показал танцующий и машущий прототип. При этом специалисты зафиксировали рост числа подозрительных интернет-ресурсов, которые уже предлагают оформить предзаказ на роботов Tesla.
X / Tesla_Optimus