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9 декабря, 22:58

Восстание машин близко: ИИ научил гуманоида от Илона Маска ходить по бездорожью

Tesla показала, как робот Optimus справляется с рельефной местностью

Компания Tesla продемонстрировала новое достижение своего гуманоидного робота Optimus. Как сообщил глава компании Илон Маск в социальной сети X, разработка теперь способна уверенно передвигаться по неровным поверхностям благодаря интеграции передовых нейронных сетей.

«Идущий к реке» робот Optimus. Видео © X / Tesla_Optimus

«Теперь Optimus может ходить по сильно изменчивой местности, используя нейронные сети для управления своими электрическими конечностями», — пишет Маск.

Вместе с заявлением предприниматель опубликовал видео, на котором робот спускается с каменистого склона, а затем успешно поднимается обратно. На одном из участков устройство почти теряет равновесие, однако благодаря мгновенной реакции системы стабилизации остаётся на ногах.

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Напомним, что о работе над человекоподобным роботом Optimus Маск сообщил ещё в августе 2021 года. В 2022 году предприниматель показал танцующий и машущий прототип. При этом специалисты зафиксировали рост числа подозрительных интернет-ресурсов, которые уже предлагают оформить предзаказ на роботов Tesla.

Обложка ©

X / Tesla_Optimus

Тимур Хингеев
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