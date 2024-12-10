Восстание машин близко: ИИ научил гуманоида от Илона Маска ходить по бездорожью

Компания Tesla продемонстрировала новое достижение своего гуманоидного робота Optimus. Как сообщил глава компании Илон Маск в социальной сети X, разработка теперь способна уверенно передвигаться по неровным поверхностям благодаря интеграции передовых нейронных сетей.

«Идущий к реке» робот Optimus. Видео © X / Tesla_Optimus

«Теперь Optimus может ходить по сильно изменчивой местности, используя нейронные сети для управления своими электрическими конечностями», — пишет Маск.

Вместе с заявлением предприниматель опубликовал видео, на котором робот спускается с каменистого склона, а затем успешно поднимается обратно. На одном из участков устройство почти теряет равновесие, однако благодаря мгновенной реакции системы стабилизации остаётся на ногах.