Илон Маск даст Украине доступ к военной системе Starshield

Контракт на расширение доступа украинских терминалов Starlink к системе Starshield подписала компания SpaceX с Пентагоном. Теперь у Киева появится более защищённая и военизированная система, сообщает агентства Bloomberg.

«Компания SpaceX получила контракт Пентагона на расширение доступа Украины к более защищённой, военизированной версии своей спутниковой сети Starlink», — говорится в публикации.

В рамках контракта Украина получает доступ к закрытому и зашифрованному сигналу Starshield через Starlink. Теперь взломать или заглушить его ещё сложнее. Сообщается, что контракт был заключён до победы Дональда Трампа на выборах президента США.