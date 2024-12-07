Илон Маск даст Украине доступ к военной системе Starshield
Bloomberg: Пентагон расширит Киеву доступ терминалов Starlink к Starshield
Контракт на расширение доступа украинских терминалов Starlink к системе Starshield подписала компания SpaceX с Пентагоном. Теперь у Киева появится более защищённая и военизированная система, сообщает агентства Bloomberg.
«Компания SpaceX получила контракт Пентагона на расширение доступа Украины к более защищённой, военизированной версии своей спутниковой сети Starlink», — говорится в публикации.
В рамках контракта Украина получает доступ к закрытому и зашифрованному сигналу Starshield через Starlink. Теперь взломать или заглушить его ещё сложнее. Сообщается, что контракт был заключён до победы Дональда Трампа на выборах президента США.
США продолжает оказывать Украине различную помощь. Ранее стало известно, что Америка отправит Киеву очередной пакет с оружием на сумму 275 миллионов долларов. В эту посылку войдут средства ПВО, реактивные системы залпового огня HIMARS, боеприпасы калибра 105 и 155 мм, противотанковые комплексы Javelin, другое военное оборудование и запчасти.
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