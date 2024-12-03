В России появились фейковые предзаказы на роботов Илона Маска

Специалисты центра мониторинга внешних цифровых угроз группы компаний «Солар» зафиксировали рост числа подозрительных русскоязычных интернет-ресурсов, которые предлагают оформить предзаказ на роботов Tesla. Эти сайты обещают доставку Tesla Bot ещё за год до официального начала продаж, запланированного на конец 2025 года, сообщил директор по развитию Solar AURA Александр Вураско.

«Илон Маск анонсировал, что робот Tesla Bot поступит в продажу не ранее конца 2025 года. Однако в Рунете уже появляются ресурсы, которые предлагают оформить предзаказ на этого человекоподобного робота и собирают контактные данные пользователей. Каким образом будут использованы эти данные, пока неизвестно», — отметил Вураско в интервью «Газете.ru». Сейчас таких сайтов мало, потому что роботы стоят около 3 миллионов рублей, а массовые продажи начнутся только через год. Однако эксперты считают, что с приближением официальных поставок количество фальшивых страниц может резко увеличиться.

Основная опасность, по словам Вураско, в том, что на таких сайтах часто нет информации о владельцах, а контактные данные, например, телефонные номера, ведут к неизвестным компаниям или частным лицам, занимающимся установкой видеонаблюдения в Москве. Это может указывать на связь с мошенниками, которые пытаются получить личные данные пользователей.

Вураско предупредил, что сайты, предлагающие предзаказ Tesla Bot, могут собирать личные данные для рассылки рекламы или обманывать людей, создавая фальшивые акции и вымогая деньги. Эксперты советуют быть осторожными с такими страницами.

Для минимизации рисков специалисты Solar AURA предлагают несколько простых шагов. Во-первых, не предоставлять личные данные на подозрительных сайтах. Во-вторых, заходить только официальные страницы производителей или авторизованных дистрибьюторов и тщательно проверять адреса через поисковики. Мошенники часто подделывают URL, делая их похожими на оригинальные.

Также рекомендуется использовать антивирусные программы и средства защиты для предотвращения установки вредоносного ПО, которое может украсть данные.