Роботы вместо людей: Рогозин описал войны будущего без смертей

На фоне массового использования роботизированной техники на СВО не трудно предсказать, какими будут войны будущего. По мнению сенатора от Запорожской области, командира добровольческого отряда роботизированных систем «БАРС-Сармат» Дмитрия Рогозина, биться на поле боя в дальнейшем предстоит роботам под управлением людей.

«Люди будут управлять роботами, находясь в защищённых помещениях. Конечно, победа будет возможна лишь тогда, когда сапог солдата ступит на землю оппонента, но основная часть вооруженной борьбы будет вестись именно дистанционно», — отметил Рогозин в беседе с NEWS.ru.

Он считает, что такой подход к конфликтам в будущем позволит сохранить жизни многих военных. Кроме того, за счёт использования роботов удастся существенно сэкономить, ведь подготовка бойца стоит очень дорого.