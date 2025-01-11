Роботы вместо людей: Рогозин описал войны будущего без смертей
Рогозин: В будущем будут воевать роботы под управлением людей
На фоне массового использования роботизированной техники на СВО не трудно предсказать, какими будут войны будущего. По мнению сенатора от Запорожской области, командира добровольческого отряда роботизированных систем «БАРС-Сармат» Дмитрия Рогозина, биться на поле боя в дальнейшем предстоит роботам под управлением людей.
«Люди будут управлять роботами, находясь в защищённых помещениях. Конечно, победа будет возможна лишь тогда, когда сапог солдата ступит на землю оппонента, но основная часть вооруженной борьбы будет вестись именно дистанционно», — отметил Рогозин в беседе с NEWS.ru.
Он считает, что такой подход к конфликтам в будущем позволит сохранить жизни многих военных. Кроме того, за счёт использования роботов удастся существенно сэкономить, ведь подготовка бойца стоит очень дорого.
Стоит отметить, что такие бои уже доступны военным в зоне проведения СВО. Ранее Life.ru публиковал видео воздушной битвы украинского и российского дронов в Курской области. Наш беспилотник на большой скорости пробил один из винтов вражеского квадракоптера, после чего тот потерял управление и начал разрушаться в воздухе. Обломки от удара разлетелись на несколько метров, при этом люди остались целы и невредимы.
Kandinsky 3.1 / Life.ru