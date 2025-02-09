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8 февраля, 21:50

Автомобиль из кортежа президента Сербии Вучича потерял колесо на ходу

Автомобиль из кортежа президента Сербии Александра Вучича потерял колесо во время поездки по Средне-Банатскому округу на севере страны. Глава государства заявил, что не пострадал и призвал не раздувать шум вокруг инцидента.

Автомобиль из кортежа Александра Вучича потерял колесо на ходу. Видео © Х / Jakub Bielamowicz

«Дам вам несколько пояснений. Была ли это повреждённая, взорванная шина, как я думаю, или же что-то другое — это предстоит установить компетентным органам. Они этим займутся. Я прибыл в Мокрин и пересел в другой автомобиль», — сказал Вучич в эфире TV Informer.

Президент подчеркнул, что инцидент не представляет серьёзной угрозы и не требует повышенного внимания. Компетентные органы начали расследование причин происшествия. Пока неясно, что именно привело к потере колеса: техническая неисправность или внешнее воздействие.

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Ранее Вучич заявил о неприемлемости санкций против РФ. В своём выступлении президент Сербии отметил, что не будет вводить санкции против России, пока он находится у власти. Также он подчеркнул, что республика будет сохранять независимость и не позволит никому диктовать ей чужую волю.

Обложка ©

Х / Jakub Bielamowicz

Артём Гапоненко
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