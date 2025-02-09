Автомобиль из кортежа президента Сербии Вучича потерял колесо на ходу

Автомобиль из кортежа президента Сербии Александра Вучича потерял колесо во время поездки по Средне-Банатскому округу на севере страны. Глава государства заявил, что не пострадал и призвал не раздувать шум вокруг инцидента.

Автомобиль из кортежа Александра Вучича потерял колесо на ходу. Видео © Х / Jakub Bielamowicz

«Дам вам несколько пояснений. Была ли это повреждённая, взорванная шина, как я думаю, или же что-то другое — это предстоит установить компетентным органам. Они этим займутся. Я прибыл в Мокрин и пересел в другой автомобиль», — сказал Вучич в эфире TV Informer.

Президент подчеркнул, что инцидент не представляет серьёзной угрозы и не требует повышенного внимания. Компетентные органы начали расследование причин происшествия. Пока неясно, что именно привело к потере колеса: техническая неисправность или внешнее воздействие.