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Регион
9 февраля, 10:11

Ким Чен Ын пообещал России неизменную поддержку

Ким Чен Ын обвинил Запад в искусственном затягивании украинского конфликта

Глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что США и их западные союзники специально затягивают конфликт РФ и Украины «ради неосуществимой мечты нанести стратегическое поражение России». Его слова приводит Pyongyang Times.

Северокорейский лидер пообещал, что республика будет неизменно оставаться союзником России, а также «поощрять справедливое дело Российской армии и народа по защите своего суверенитета, безопасности и территориальной целостности». Он подчеркнул намерение Пхеньяна всячески мешать действиям, противоречащим международной справедливости и глобальному миру.

Ким Чен Ын в отдельном порядке прошёлся по трёхстороннему военному сотрудничеству США, Японии и Южной Кореи. По его словам, оно лишь усугубляет ситуацию, делая её более напряжённой. Северокорейский лидер пообещал оказать сопротивление, в том числе путём развития ядерного арсенала КНДР.

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Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация будет стремиться к налаживанию отношений с Северной Кореей и её лидером Ким Чен Ыном. Американский политик уверен, что его личные взаимоотношения с северокорейским коллегой помогли предотвратить ещё одну корейскую войну в прошлом.

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Life.ru

Владимир Озеров
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