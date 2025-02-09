Ким Чен Ын пообещал России неизменную поддержку
Ким Чен Ын обвинил Запад в искусственном затягивании украинского конфликта
Глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что США и их западные союзники специально затягивают конфликт РФ и Украины «ради неосуществимой мечты нанести стратегическое поражение России». Его слова приводит Pyongyang Times.
Северокорейский лидер пообещал, что республика будет неизменно оставаться союзником России, а также «поощрять справедливое дело Российской армии и народа по защите своего суверенитета, безопасности и территориальной целостности». Он подчеркнул намерение Пхеньяна всячески мешать действиям, противоречащим международной справедливости и глобальному миру.
Ким Чен Ын в отдельном порядке прошёлся по трёхстороннему военному сотрудничеству США, Японии и Южной Кореи. По его словам, оно лишь усугубляет ситуацию, делая её более напряжённой. Северокорейский лидер пообещал оказать сопротивление, в том числе путём развития ядерного арсенала КНДР.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация будет стремиться к налаживанию отношений с Северной Кореей и её лидером Ким Чен Ыном. Американский политик уверен, что его личные взаимоотношения с северокорейским коллегой помогли предотвратить ещё одну корейскую войну в прошлом.
Life.ru