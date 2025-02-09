Ким Чен Ын пообещал России неизменную поддержку

Глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что США и их западные союзники специально затягивают конфликт РФ и Украины «ради неосуществимой мечты нанести стратегическое поражение России». Его слова приводит Pyongyang Times.

Северокорейский лидер пообещал, что республика будет неизменно оставаться союзником России, а также «поощрять справедливое дело Российской армии и народа по защите своего суверенитета, безопасности и территориальной целостности». Он подчеркнул намерение Пхеньяна всячески мешать действиям, противоречащим международной справедливости и глобальному миру.

Ким Чен Ын в отдельном порядке прошёлся по трёхстороннему военному сотрудничеству США, Японии и Южной Кореи. По его словам, оно лишь усугубляет ситуацию, делая её более напряжённой. Северокорейский лидер пообещал оказать сопротивление, в том числе путём развития ядерного арсенала КНДР.