Россияне ночью увидят редкое астрономическое явление – Луна затмит Марс

Россияне смогут сегодня вечером увидеть уникальное природное явление — покрытие Марса Луной, вот только в разных частях страны видно будет по-разному. Лучше всего могут насладиться необычным небесным представлением жители северных регионов, ближе к югу удастся застать его лишь частично, рассказал председатель Иркутского Регионального Астрономического Общества Павел Никифоров.

Так, в Санкт-Петербурге будет видно касательное покрытие 9 февраля в 22:30 (по московскому времени). Москвичи смогут лицезреть тесное сближение Луны и Марса в 22:47 (по московскому времени). В общей сложности наблюдать явление можно будет на протяжении двух минут. Также можно будет насладиться покрытием в Казани и Ярославле: в 23:03 и 22:50 (по Москве) соответственно.

«Москвичи увидят просто Луну рядом с Марсом, в то время как жители Дальнего Востока и Восточной Сибири смогут понаблюдать за тем, как Марс сначала зайдёт за диск Луны, а затем примерно через час снова появится — уже из-за другого края диска», — отметил Никифоров в беседе с aif.ru.