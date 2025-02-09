В Швейцарии ответили на извечный вопрос, что появилось раньше: яйцо или курица
Nature: Яйцо могло существовать задолго до появления курицы
Учёные Женевского университета смогли найти ответ на извечный вопрос, что появилось раньше: курица или яйцо. По мнению специалистов, формирование яйцеклеток могло произойти задолго до появления животных. Исследование учёных опубликовали в журнале Nature.
Выяснилось, что одноклеточные организмы Chromosphaera perkinsii способны образовывать многоклеточные структуры. Около трети жизни они проводят в колониях, в то время как большинство одноклеточных существуют отдельно. Исследователи также обнаружили, что в организме присутствуют клеточные элементы, которые необходимы для формирования женских репродуктивных клеток.
Результаты исследования позволили учёным предположить, что механизмы формирования яйцеклеток могли существовать задолго до появления животных. Получается, что яйца могли появиться гораздо раньше кур. Однако некоторые специалисты думают, что эволюция этих птиц могла идти по другому пути. Например, изначально они могли размножаться без откладывания яиц.
Ранее учёные уже пытались выяснить, что возникло раньше: курица или яйцо. По словам исследователей, этот давний спор можно рассматривать с двух разных точек зрения. С точки зрения биологии яйцо — это то же самое, что яйцеклетка. В этом смысле можно однозначно считать, что в природе сначала появилось яйцо. Однако если сузить философский вопрос до пределов современных домашних кур, то они произошли от древнего дикого вида Gallus gallus.
Life.ru / Kandinsky 3.1