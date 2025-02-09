В Швейцарии ответили на извечный вопрос, что появилось раньше: яйцо или курица

Учёные Женевского университета смогли найти ответ на извечный вопрос, что появилось раньше: курица или яйцо. По мнению специалистов, формирование яйцеклеток могло произойти задолго до появления животных. Исследование учёных опубликовали в журнале Nature.

Выяснилось, что одноклеточные организмы Chromosphaera perkinsii способны образовывать многоклеточные структуры. Около трети жизни они проводят в колониях, в то время как большинство одноклеточных существуют отдельно. Исследователи также обнаружили, что в организме присутствуют клеточные элементы, которые необходимы для формирования женских репродуктивных клеток.

Результаты исследования позволили учёным предположить, что механизмы формирования яйцеклеток могли существовать задолго до появления животных. Получается, что яйца могли появиться гораздо раньше кур. Однако некоторые специалисты думают, что эволюция этих птиц могла идти по другому пути. Например, изначально они могли размножаться без откладывания яиц.