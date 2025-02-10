«Трамп баламутит воду в Газе»: Эрдоган исключил выселение палестинцев

Заявления президента США Дональда Трампа о выселении палестинцев из Газы не стоят внимания, считает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом он сообщил на пресс-конференции в аэропорту имени Ататюрка перед отправлением в четырёхдневное путешествие по Малайзии, Индонезии и Пакистану.

«Предложения новой американской администрации о Газе, исходящие под давлением сионистского лобби, не имеют смысла и не подлежат обсуждению. Это лишь попытки взбаламутить воду в Газе», — отметил Эрдоган.

Он также подчеркнул, что выселение палестинцев со своей земли невозможно.

«Никто не сможет выдворить жителей Газы с их родной земли, где они живут на протяжении тысячелетий. Газа, Западный берег и Восточный Иерусалим — это Палестина, принадлежащая палестинцам», — сказал президент.