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Регион
9 февраля, 21:23

«Трамп баламутит воду в Газе»: Эрдоган исключил выселение палестинцев

Эрдоган исключил выселение палестинцев из Газы

Заявления президента США Дональда Трампа о выселении палестинцев из Газы не стоят внимания, считает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом он сообщил на пресс-конференции в аэропорту имени Ататюрка перед отправлением в четырёхдневное путешествие по Малайзии, Индонезии и Пакистану.

«Предложения новой американской администрации о Газе, исходящие под давлением сионистского лобби, не имеют смысла и не подлежат обсуждению. Это лишь попытки взбаламутить воду в Газе», — отметил Эрдоган.

Он также подчеркнул, что выселение палестинцев со своей земли невозможно.

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«Никто не сможет выдворить жителей Газы с их родной земли, где они живут на протяжении тысячелетий. Газа, Западный берег и Восточный Иерусалим — это Палестина, принадлежащая палестинцам», — сказал президент.

Напомним, Дональд Трамп предложил переселить палестинцев из сектора Газа в соседние страны, такие как Египет и Иордания. Это предложение он озвучил после встречи с израильским премьером Биньямином Нетаньяху в Белом доме 5 февраля.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / miron82

Лия Мурадьян
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