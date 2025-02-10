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Регион
9 февраля, 22:14

В Киеве судят экс-главу СБУ Крыма за «сдачу юга Украины»

The Sunday Times: В Киеве начался суд над экс-главой СБУ Крыма Кулиничем

В Киеве начался судебный процесс над бывшим руководителя Службы безопасности Украины (СБУ) в Крыму Олегом Кулиничем. Заседание проходит в закрытом режиме, сообщает газета The Sunday Times.

Кулинича подозревают в том, что в 2019 году он внедрился в окружение тогда ещё действующего президента Украины Владимира Зеленского (полномочия истекли 20 мая 2024 года). По версии следствия, за этой операцией стоял бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Владимир Сивкович.

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«Операцию контролировал Владимир Сивкович, который когда-то занимал пост заместителя главы Совета национальной безопасности Украины. Он покинул Киев десять лет назад», — отмечает издание.

Кроме того, Кулинича обвиняют в том, что в первые часы специальной военной операции он не проинформировал высшее руководство Украины о ситуации в регионе, а также фактически разоружил своих подчинённых.

Напомним, Кулинича задержали в июле 2022 года, а весной того же года он был уволен. Позднее стало известно, что Олега Кулинича и Владимира Сивковича обвиняют в «сдаче южных регионов Украины российским войскам» в феврале 2022 года.

Обложка ©

freepik

Лия Мурадьян
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