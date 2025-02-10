В Киеве судят экс-главу СБУ Крыма за «сдачу юга Украины»

В Киеве начался судебный процесс над бывшим руководителя Службы безопасности Украины (СБУ) в Крыму Олегом Кулиничем. Заседание проходит в закрытом режиме, сообщает газета The Sunday Times.

Кулинича подозревают в том, что в 2019 году он внедрился в окружение тогда ещё действующего президента Украины Владимира Зеленского (полномочия истекли 20 мая 2024 года). По версии следствия, за этой операцией стоял бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Владимир Сивкович.

«Операцию контролировал Владимир Сивкович, который когда-то занимал пост заместителя главы Совета национальной безопасности Украины. Он покинул Киев десять лет назад», — отмечает издание.