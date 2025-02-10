ЕС задумали массово захватывать российские корабли на Балтике для поиска «‎пиратов»

Европейские страны, у которых есть выход к Балтийскому морю, разрабатывают план операции, в ходе которой пройдут массовые задержания российских судов, якобы входящих в «теневой флот» РФ. О подготовке мер, позволяющих фактически захватить принадлежащие России танкеры, рассказали газете Politico европейские чиновники и дипломаты.

«Теперь европейские страны ведут закулисные переговоры о масштабных захватах нефтяных танкеров Москвы в Балтийском море. В настоящее время они также разрабатывают новое законодательство, чтобы придать этим усилиям юридический вес», — говорится в материале.

По словам представителей ЕС, новое законодательство даст разрешение на задержание судна за ущерб, который оно теоретически может причинить окружающей среде. Ещё одной причиной для захвата может стать якобы совершённое плавсредством повреждение подводных кабелей и прочей имеющей значение инфраструктуры. В таком случае задержание будет производиться под предлогом борьбы с пиратством.

Ряд стран Евросоюза, по данным чиновников, планируют разработать списки «надёжных» морских страховщиков. Если судно будет застраховано иной компанией, которой нет в перечне, то его задержат. Такие меры в частности планируют принять Литва и Эстония.