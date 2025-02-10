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Регион
10 февраля, 11:30

Фигуранты дела о попытке диверсии в военной части в Подмосковье признали вину

Трое обвиняемых по делу о попытке совершения диверсии в военной части Подмосковья признали свою вину. Судебное разбирательство проходит во Втором западном окружном военном суде.

«Понятно, в чём обвиняют. Вину признаю», — сказал обвиняемый Матвей Мельников, передаёт РИА «Новости».

Тимофей, брат Мельникова, и их знакомый Юрий Михеев также признали свою вину. Кроме того, братьям предъявлены обвинения в государственной измене и участии в формировании легиона «Свобода России»*.

Житель Подмосковья сознался в связях с ГУР и диверсиях в четырёх регионах
Житель Подмосковья сознался в связях с ГУР и диверсиях в четырёх регионах

Ранее Life.ru сообщал, что житель Нижегородской области получил 12 лет заключения за госизмену. Он намеревался участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ. Мужчина был задержан в 2023 году, когда пытался выехать на территорию Украины. Первые четыре года он проведёт в тюрьме, а затем восемь лет — в исправительной колонии строгого режима.

* Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Phanphen Kaewwannarat

Александра Мышляева
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