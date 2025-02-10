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Регион
10 февраля, 15:35

Валуев не стал обижаться на Азербайджан за запрет на въезд

Валуев: Запрет на въезд в Азербайджан не является провокацией

Депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что решение азербайджанских властей запретить ему въезд в страну не является провокацией. Он отметил, что в Баку действуют в интересах своего народа и вмешиваться в их дела нецелесообразно.

«Я не буду рассматривать это как некую провокацию. Восток — дело тонкое. Любой руководитель, восточный, коим Азербайджан является, у нас он всё-таки считается восточной республикой, должен соответствовать своим сложившимся историческим традициям. В первую очередь, он (лидер Азербайджана. — Прим. Life.ru) представляет и защищает свой народ, там свои порядки и свой устав», — сказал Валуев в беседе с РИА «Новости».

Парламентарий отметил, что в настоящее время трудно давать комментарии по этому вопросу из-за отсутствия официальных документов. Он также отметил, что всегда выступал за защиту прав русского народа, включая право на голос и культурные ценности. Валуев выразил надежду на то, что проблема с закрытием Русского дома будет решена. По его мнению, это можно сделать на уровне руководителей России и Азербайджана.

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Напомним, Валуеву запретили въезд в Азербайджан. В Баку данное решение связали с «оскорбительными и угрожающими» заявлениями спортсмена. Ранее в этот список также вошли два других парламентария: Константин Затулин, заместитель председателя комитета по делам СНГ, и Виталий Милонов, заместитель председателя комитета по защите семьи.

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Life.ru

Александра Мышляева
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