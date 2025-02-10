Валуев не стал обижаться на Азербайджан за запрет на въезд

Депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что решение азербайджанских властей запретить ему въезд в страну не является провокацией. Он отметил, что в Баку действуют в интересах своего народа и вмешиваться в их дела нецелесообразно.

«Я не буду рассматривать это как некую провокацию. Восток — дело тонкое. Любой руководитель, восточный, коим Азербайджан является, у нас он всё-таки считается восточной республикой, должен соответствовать своим сложившимся историческим традициям. В первую очередь, он (лидер Азербайджана. — Прим. Life.ru) представляет и защищает свой народ, там свои порядки и свой устав», — сказал Валуев в беседе с РИА «Новости».

Парламентарий отметил, что в настоящее время трудно давать комментарии по этому вопросу из-за отсутствия официальных документов. Он также отметил, что всегда выступал за защиту прав русского народа, включая право на голос и культурные ценности. Валуев выразил надежду на то, что проблема с закрытием Русского дома будет решена. По его мнению, это можно сделать на уровне руководителей России и Азербайджана.