МИД Азербайджана объявил Валуева персоной нон грата за «угрожающие высказывания»
Первый зампред комитета Госдумы РФ по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев. Фото © Софья Сандурская/ТАСС
Депутату Госдумы и боксёру-тяжеловесу Николаю Валуеву запрещен въезд в Азербайджан. О том, что он объявлен персоной нон грата, сообщает Министерство иностранных дел республики.
В Баку объяснили это решение «оскорбительными и угрожающими» высказываниями Валуева. Ранее в этот список попали два других депутата: зампредседателя комитета по делам СНГ Константин Затулин и зампредседателя комитета по защите семьи Виталий Милонов. Эти парламентарии были включены в список за действия, якобы «угрожающие суверенитету и территориальной целостности» Азербайджана.
Николай Валуев — российский боксер, бывший чемпион мира в тяжелом весе, а также политик, депутат Государственной думы от партии «Единая Россия». Он родился 21 августа 1973 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Валуев известен не только своими спортивными достижениями, но и ростом — 213 см, что делает его одним из самых высоких боксеров в истории. После завершения карьеры в боксе он занялся политической деятельностью и стал активным комментатором различных социальных и политических вопросов.
На прошлой неделе Валуев раскритиковал в своем телеграм-канале требование азербайджанских властей о закрытии представительства Россотрудничества — «Русский дом». 6 феврлая глава Россотрудничества Евгений Примаков подтвердил, что Азербайджан направил ноту о необходимости регистрации Русского дома в Баку. По его словам, это требование основано на межправительственном соглашении 1997 года. Он подчеркнул, что РФ всегда была готова к регистрации своего культурного центра, но обращения к азербайджанским властям не давали результатов.