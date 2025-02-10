МИД Азербайджана объявил Валуева персоной нон грата за «угрожающие высказывания»

Депутату Госдумы и боксёру-тяжеловесу Николаю Валуеву запрещен въезд в Азербайджан. О том, что он объявлен персоной нон грата, сообщает Министерство иностранных дел республики.

В Баку объяснили это решение «оскорбительными и угрожающими» высказываниями Валуева. Ранее в этот список попали два других депутата: зампредседателя комитета по делам СНГ Константин Затулин и зампредседателя комитета по защите семьи Виталий Милонов. Эти парламентарии были включены в список за действия, якобы «угрожающие суверенитету и территориальной целостности» Азербайджана.

Николай Валуев — российский боксер, бывший чемпион мира в тяжелом весе, а также политик, депутат Государственной думы от партии «Единая Россия». Он родился 21 августа 1973 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Валуев известен не только своими спортивными достижениями, но и ростом — 213 см, что делает его одним из самых высоких боксеров в истории. После завершения карьеры в боксе он занялся политической деятельностью и стал активным комментатором различных социальных и политических вопросов.