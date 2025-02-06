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Регион
6 февраля, 14:23

В России заявили о готовности решить вопрос с регистраций Русского дома в Азербайджане

Захарова: РФ готова решить вопрос с регистраций Русского дома в Азербайджане

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия рассчитывает на положительное решение вопроса с регистрацией Российского культурного центра (Русский дом) в Баку. Такое заявление она сделала на брифинге 6 февраля.

По словам дипломата, Россия получила от Азербайджана уведомление о прекращении деятельности Русского дома. Москва выразила готовность выполнить необходимые действия для завершения регистрации центра и сделать это в соответствии с законодательством республики.

«Мы неоднократно предлагали этот вопрос обсудить по дипломатическим каналам в рамках соответствующих консультаций. Эти предложения направлялись и в письменном виде в азербайджанской стороне. Поэтому мы рассчитываем, что данный вопрос будет решён в положительном ключе», — уточнила Захарова.

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Ранее глава Россотрудничества Евгений Примаков подтвердил, что Азербайджан направил ноту о необходимости регистрации Русского дома в Баку. По его словам, это требование основано на межправительственном соглашении 1997 года. Он подчеркнул, что РФ всегда была готова к регистрации своего культурного центра, но обращения к азербайджанским властям не давали результатов.

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Shutterstock / FOTODOM / leshiy985

Алена Пенчугина
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