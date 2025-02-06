В России заявили о готовности решить вопрос с регистраций Русского дома в Азербайджане

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия рассчитывает на положительное решение вопроса с регистрацией Российского культурного центра (Русский дом) в Баку. Такое заявление она сделала на брифинге 6 февраля.

По словам дипломата, Россия получила от Азербайджана уведомление о прекращении деятельности Русского дома. Москва выразила готовность выполнить необходимые действия для завершения регистрации центра и сделать это в соответствии с законодательством республики.

«Мы неоднократно предлагали этот вопрос обсудить по дипломатическим каналам в рамках соответствующих консультаций. Эти предложения направлялись и в письменном виде в азербайджанской стороне. Поэтому мы рассчитываем, что данный вопрос будет решён в положительном ключе», — уточнила Захарова.