В России заявили о готовности решить вопрос с регистраций Русского дома в Азербайджане
Захарова: РФ готова решить вопрос с регистраций Русского дома в Азербайджане
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия рассчитывает на положительное решение вопроса с регистрацией Российского культурного центра (Русский дом) в Баку. Такое заявление она сделала на брифинге 6 февраля.
По словам дипломата, Россия получила от Азербайджана уведомление о прекращении деятельности Русского дома. Москва выразила готовность выполнить необходимые действия для завершения регистрации центра и сделать это в соответствии с законодательством республики.
«Мы неоднократно предлагали этот вопрос обсудить по дипломатическим каналам в рамках соответствующих консультаций. Эти предложения направлялись и в письменном виде в азербайджанской стороне. Поэтому мы рассчитываем, что данный вопрос будет решён в положительном ключе», — уточнила Захарова.
Ранее глава Россотрудничества Евгений Примаков подтвердил, что Азербайджан направил ноту о необходимости регистрации Русского дома в Баку. По его словам, это требование основано на межправительственном соглашении 1997 года. Он подчеркнул, что РФ всегда была готова к регистрации своего культурного центра, но обращения к азербайджанским властям не давали результатов.
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