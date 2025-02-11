Полезно для одежды из полиэстера и нейлона: Эксперт раскрыл правду о популярных «жидких утюгах»
Химик Дорохов: «Жидкий утюг» нужно наносить на чистую и сухую одежду
«Жидкий утюг» нужно наносить на чистую и сухую одежду. Обложка © freepik / garetsvisual
«Жидкие утюги», появившиеся на рынке недавно, уже завоевали популярность благодаря способности быстро разглаживать складки на одежде. Доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов в беседе с Life.ru объяснил, что основой большинства таких средств является вода.
По его словам, в состав также входят смягчающие агенты, такие как катионные поверхностно-активные вещества или силиконы, которые делают ткани более «податливыми». Для плотных тканей, таких как хлопок или лён, используются более активные формулы с энзимами.
Антистатики уменьшают статическое электричество, которое может возникнуть при глажке синтетических тканей, поэтому средства с такими компонентами будут особенно полезны для одежды из полиэстера и нейлона. Ароматизаторы, будь то натуральные эфирные масла или синтетические ароматизаторы, придают одежде приятный запах.
Для деликатных материалов, таких как шёлк или шерсть, лучше выбирать средства с мягкими компонентами. «Жидкий утюг» в виде спрея удобен в использовании, но, как отметил эксперт, важно наносить его на чистую и сухую одежду. Равномерно распылите спрей на ткань, стараясь покрыть всю поверхность, дайте средству немного впитаться и слегка разгладьте одежду руками.
«Храните «жидкий утюг» в прохладном, сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей, и всегда плотно закрывайте крышку, чтобы избежать испарения активных компонентов», — посоветовал Дорохов.
Ранее россиян призвали не гладить вещи из шерсти, чтобы не деформировать ткань. Стирать такую одежду надо в специальном режиме и в холодной воде, поскольку в горячей вещь может сесть. Чтобы не было катышков, надо вывернуть её наизнанку.