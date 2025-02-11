Полезно для одежды из полиэстера и нейлона: Эксперт раскрыл правду о популярных «жидких утюгах»

«Жидкие утюги», появившиеся на рынке недавно, уже завоевали популярность благодаря способности быстро разглаживать складки на одежде. Доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов в беседе с Life.ru объяснил, что основой большинства таких средств является вода.

По его словам, в состав также входят смягчающие агенты, такие как катионные поверхностно-активные вещества или силиконы, которые делают ткани более «податливыми». Для плотных тканей, таких как хлопок или лён, используются более активные формулы с энзимами.

Антистатики уменьшают статическое электричество, которое может возникнуть при глажке синтетических тканей, поэтому средства с такими компонентами будут особенно полезны для одежды из полиэстера и нейлона. Ароматизаторы, будь то натуральные эфирные масла или синтетические ароматизаторы, придают одежде приятный запах. Андрей Дорохов Доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА

Для деликатных материалов, таких как шёлк или шерсть, лучше выбирать средства с мягкими компонентами. «Жидкий утюг» в виде спрея удобен в использовании, но, как отметил эксперт, важно наносить его на чистую и сухую одежду. Равномерно распылите спрей на ткань, стараясь покрыть всю поверхность, дайте средству немного впитаться и слегка разгладьте одежду руками.

«Храните «жидкий утюг» в прохладном, сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей, и всегда плотно закрывайте крышку, чтобы избежать испарения активных компонентов», — посоветовал Дорохов.