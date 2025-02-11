МВД: Сеть нелегальных обнальщиков включает более двух миллионов человек

В теневой структуре, занимающейся обналичиванием украденных средств, участвуют свыше двух миллионов человек, включая иностранцев из колл-центров. Об этом рассказал замначальника следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов.

«Речь идёт о «дропах», которые передают данные своих банковских карт третьим лицам, а также о зарубежных мошенниках, которые ставят перед ними задачи», — приводит комментарий Филиппова aif.ru.

Он отметил, что преступники, чтобы избежать наказания, действуют вне своих стран: колл-центр в одной стране нацелен на жертв, находящихся в другой. Это заметная мировая тенденция.

Кроме того, в условиях СВО поймать зарубежных мошенников крайне сложно, так как большинство западных государств не сотрудничают с Россией в правоохранительных вопросах.