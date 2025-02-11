Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что значительная часть Украины хочет вернуться в состав РФ, и, по его словам, это уже произошло на практике. Он сделал это заявление во время пресс-конференции, комментируя слова президента США Дональда Трампа, который предположил, что в будущем Украина может стать частью РФ.

«То, что значительная часть Украины хочет стать РФ, и то, что она уже стала РФ, – это факт. Это факт, который случился на земле, четыре новых российских региона», — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.

Песков также отметил, что, несмотря на множество рисков, люди активно участвовали в референдуме и голосовали за присоединение к РФ.