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Регион
11 февраля, 09:38

«Уже стала частью»: Песков оценил желание Украины присоединиться к РФ

Песков: Значительная часть Украины уже стала Россией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что значительная часть Украины хочет вернуться в состав РФ, и, по его словам, это уже произошло на практике. Он сделал это заявление во время пресс-конференции, комментируя слова президента США Дональда Трампа, который предположил, что в будущем Украина может стать частью РФ.

«То, что значительная часть Украины хочет стать РФ, и то, что она уже стала РФ, – это факт. Это факт, который случился на земле, четыре новых российских региона», — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.

Песков также отметил, что, несмотря на множество рисков, люди активно участвовали в референдуме и голосовали за присоединение к РФ.

Ранее Трамп заявил, что Украина должна обеспечивать безопасность американских инвестиций, иначе она потенциально может стать частью РФ «в какой-то день». Он также упомянул, что Штаты выделили Киеву более 300 миллиардов долларов, возможно, 350, в то время как Европа только 100 миллиардов.

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Life.ru

Наталья Демьянова
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