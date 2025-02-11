Рада решила потратить десятки миллиардов на покупку российского реактора для украинской АЭС
Железняк: Рада проголосовала за покупку российского реактора для Хмельницкой АЭС
Верховная Рада Украины приняла законопроект о покупке российского реактора у Болгарии для Хмельницкой атомной электростанции (АЭС). Об этом сообщил в соцсетях один из нардепов Ярослав Железняк.
«Власть инициировала «Большое атомное воровство», выделив 1 миллиард долларов на российский реактор», — написал он.
По словам Железняка, десятки миллиардов, собранные за счет повышения тарифов для населения, будут направлены в Болгарию на приобретение этих реакторов. Законопроект получил поддержку 261 депутата.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Украина должна обеспечивать безопасность американских инвестиций, иначе она потенциально может стать частью РФ «в какой-то день». Он также упомянул, что Штаты выделили Киеву более 300 миллиардов долларов, возможно, 350, в то время как Европа только 100 миллиардов.
Kandinsky 3.1 / Life.ru