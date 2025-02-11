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Регион
11 февраля, 12:52
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Рада решила потратить десятки миллиардов на покупку российского реактора для украинской АЭС

Железняк: Рада проголосовала за покупку российского реактора для Хмельницкой АЭС

Верховная Рада Украины приняла законопроект о покупке российского реактора у Болгарии для Хмельницкой атомной электростанции (АЭС). Об этом сообщил в соцсетях один из нардепов Ярослав Железняк.

«Власть инициировала «Большое атомное воровство», выделив 1 миллиард долларов на российский реактор», — написал он.

По словам Железняка, десятки миллиардов, собранные за счет повышения тарифов для населения, будут направлены в Болгарию на приобретение этих реакторов. Законопроект получил поддержку 261 депутата.

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Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Украина должна обеспечивать безопасность американских инвестиций, иначе она потенциально может стать частью РФ «в какой-то день». Он также упомянул, что Штаты выделили Киеву более 300 миллиардов долларов, возможно, 350, в то время как Европа только 100 миллиардов.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
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