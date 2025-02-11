Рада решила потратить десятки миллиардов на покупку российского реактора для украинской АЭС

Верховная Рада Украины приняла законопроект о покупке российского реактора у Болгарии для Хмельницкой атомной электростанции (АЭС). Об этом сообщил в соцсетях один из нардепов Ярослав Железняк.

«Власть инициировала «Большое атомное воровство», выделив 1 миллиард долларов на российский реактор», — написал он.

По словам Железняка, десятки миллиардов, собранные за счет повышения тарифов для населения, будут направлены в Болгарию на приобретение этих реакторов. Законопроект получил поддержку 261 депутата.