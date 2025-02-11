ВСУ обстреляли Белгород американскими «хаймарсами»

ВСУ нанесли удар по Белгороду американской ракетной системой залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщает SHOT.

Как пишет телеграм-канал, над городом сбили порядка семи снарядов. Пострадавших нет.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом и районом были сбиты несколько воздушных целей. В селе Репное повреждена кровля в одном частном доме.