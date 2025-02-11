ВСУ обстреляли Белгород американскими «хаймарсами»
SHOT: ВСУ обстреляли Белгород РСЗО HIMARS, сбито 7 снарядов
ВСУ нанесли удар по Белгороду американской ракетной системой залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщает SHOT.
Как пишет телеграм-канал, над городом сбили порядка семи снарядов. Пострадавших нет.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом и районом были сбиты несколько воздушных целей. В селе Репное повреждена кровля в одном частном доме.
В 15:12 на территории Белгородской области отменили ракетную опасность.
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ТАСС / Zuma