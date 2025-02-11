Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 февраля, 12:58

ВСУ обстреляли Белгород американскими «хаймарсами»

SHOT: ВСУ обстреляли Белгород РСЗО HIMARS, сбито 7 снарядов

ВСУ нанесли удар по Белгороду американской ракетной системой залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщает SHOT.

Как пишет телеграм-канал, над городом сбили порядка семи снарядов. Пострадавших нет.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом и районом были сбиты несколько воздушных целей. В селе Репное повреждена кровля в одном частном доме.

В 15:12 на территории Белгородской области отменили ракетную опасность.

Гладков: Мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ в Белгородской области
Гладков: Мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ в Белгородской области
Обложка ©

ТАСС / Zuma

Никита Никонов
  • Новости
  • Только на Life
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar