Гладков: Мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ в Белгородской области
В селе Кукуевка Валуйского округа Белгородской области украинский беспилотник атаковал автомобиль мирного жителя. Водитель получил ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Пострадавшего доставили в медучреждение, где ему оказывают всю необходимую помощь.
«Пострадавший с баротравмой бригадой СМП доставлен в Валуйскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается. Транспортное средство повреждено», — передаёт Гладков.
Также украинские дроны атаковали три других района Белгородской области. В селе Замостье Грайворонского округа FPV-дрон ударил по жилому дому, в результате чего была повреждена кровля, выбиты окна, а также повреждён припаркованный вблизи автомобиль.
В селе Нечаевка Белгородского района беспилотник атаковал складское помещение сельхозпредприятия. Здание повреждено. Село Борисовка Волоконовского района было повторно атаковано вражеским БПЛА. В результате его взрыва в жилом доме выбиты стёкла, посечены кровля, фасад и легковой автомобиль. Также повреждены линии электропередачи. Авария носит локальный характер, жители одной из улиц временно остались без света.
На местах, где совершены атаки дронами, работают оперативные службы.
Накануне сообщалось, что дроны с украинской стороны атаковали село Белянка и посёлок Уразово в Белгородской области. В результате налёта беспилотников ранения получил один мирный житель.
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