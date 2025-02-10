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Регион
10 февраля, 17:04

Гладков: Мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ в Белгородской области

В селе Кукуевка Валуйского округа Белгородской области украинский беспилотник атаковал автомобиль мирного жителя. Водитель получил ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Пострадавшего доставили в медучреждение, где ему оказывают всю необходимую помощь.

  • Повреждения авто. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
    Повреждения авто. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
  • Повреждения жилого дома. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
    Повреждения жилого дома. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Повреждения авто. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

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«Пострадавший с баротравмой бригадой СМП доставлен в Валуйскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается. Транспортное средство повреждено», — передаёт Гладков.

Также украинские дроны атаковали три других района Белгородской области. В селе Замостье Грайворонского округа FPV-дрон ударил по жилому дому, в результате чего была повреждена кровля, выбиты окна, а также повреждён припаркованный вблизи автомобиль.

В селе Нечаевка Белгородского района беспилотник атаковал складское помещение сельхозпредприятия. Здание повреждено. Село Борисовка Волоконовского района было повторно атаковано вражеским БПЛА. В результате его взрыва в жилом доме выбиты стёкла, посечены кровля, фасад и легковой автомобиль. Также повреждены линии электропередачи. Авария носит локальный характер, жители одной из улиц временно остались без света.

На местах, где совершены атаки дронами, работают оперативные службы.

Гладков: Дроны ВСУ атаковали три населённых пункта в Белгородской области
Гладков: Дроны ВСУ атаковали три населённых пункта в Белгородской области

Накануне сообщалось, что дроны с украинской стороны атаковали село Белянка и посёлок Уразово в Белгородской области. В результате налёта беспилотников ранения получил один мирный житель.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Chawalit Pimchan

Ольга Сливченко
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