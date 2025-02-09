Гладков: Дроны ВСУ атаковали три населённых пункта в Белгородской области

Беспилотники ВСУ атаковали три населённых пункта Белгородской области. По предварительной информации, никто не пострадал, повреждения получили три жилых дома, два автомобиля и административное здание, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в личном телеграм-канале.

«ВСУ продолжают атаки по нашей территории. Предварительно, пострадавших нет. В селе Теребрено Краснояружского района беспилотник атаковал частный дом — пробита кровля и выбиты окна», — говорится в посте.

Губернатор добавил, что один из украинских дронов сбросил взрывчатку над селом Коновалово Волокновского района, повредив остекление в жилых домах, а два автомобиля посекло осколками. В селе Муром Шебекинского округа ударный беспилотник атаковал сельскохозяйственное предприятие, повредив стену и вход административного здания. Информацию о последствиях удара уточняют.