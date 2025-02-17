Европа нестабильна. Сколько людей умрут от жары и холода в ближайшее время Европейские учёные провели исследование, касающееся смертности населения от жары, и пришли в ужас. 16 февраля, 21:35 Учёные прогнозируют экстремальную жару. Обложка © «Шедеврум»

Исследования показали, что при нарастающем потеплении климата смертность от жары в городах Европы каждый год будет увеличиваться на 50%. Это прогноз при самом мягком сценарии. Больше всего людей умрёт в государствах Средиземноморья. В Скандинавии людей умерших будет меньше.

От жары умрут миллионы

Одним из авторов исследования, опубликованного в журнале Nature, является специалист по окружающей среде из Лондонского института гигиены Пьер Массало. Учёный давно занимается исследованиями влияния на население экстремальной жары, холода и загрязнений и приходит к неутешительным выводам: города Европы не предназначены для выживания в случае климатических катастроф. Их нужно срочно обустраивать и озеленять. Также в исследовании принимали участие учёные из Греции, Италии, Испании, Швейцарии и Норвегии.

Они провели масштабные исследования в 854 районах самых значимых европейских городов в 12 странах. Население каждого района составляло 50 000 человек. Выводы оказались неутешительными: в ближайшие годы от жары умрут 2 миллиона 345 тысяч человек. Это произойдёт даже в том случае, если города начнут всячески приспосабливать к изменениям климата — например, строить больше фонтанов и парков, оборудовать здания кондиционерами, а человечество начнёт активно уменьшать количество выбросов углерода.

Учёный Элиза Галло из Барселонского института всемирного здоровья приводит данные, по которым в 2023 году в Европе от жары скончалось больше 50 тысяч человек. В зоне риска находились в основном пожилые и нездоровые люди. По данным Всемирной метеорологической организации, в 2022 году от жары погибло 72 тысячи человек. Жара в 2024 году унесла жизни 47 тысяч человек. У ВОЗ другие цифры. Её специалисты считают, что в Европе ежегодно умирает от жары до 175 тысяч человек. А всего в мире от высокой температуры ежегодно гибнет 489 тысяч человек.

Не от жары — так от холода

Впрочем, учёные надеются, что потепление климата вызовет более тёплые зимы и поэтому в целом смертность населения будет не такой высокой. Ведь в последние годы на одну смерть от жары в Европе приходилось 10 смертей от холода (по другим данным — 8,3 смерти). Однако подобные «надежды» могут не оправдаться из-за «радикализации» погоды. Проще говоря, вместе в жарким летом в Европу начнут приходить холодные и очень снежные зимы.

Среди факторов, которые могут ухудшить ситуацию, климатологи и врачи называют: старение населения;

сложную эпидемиологическую обстановку. Болезни ослабляют и без того нездоровое человечество;

бедность. Те, кто не сможет купить себе кондиционер и оплачивать его работу, находятся в жару в группе риска.

При этом учёные почему-то не особо заостряют внимание на холоде. Между тем от холода в Европе каждый год гибнет больше 360 тысяч человек, но никто не призывает лучше отапливать дома людей за счёт бюджетных средств или хоть как-то помогать населению.

Хуже всего придётся Восточной Европе и Средиземноморью

Всего в рамках исследования было смоделировано 500 различных сценариев. И расчёты показали, что пик смертности придётся на середину XXI века. Затем она немного снизится. Другие расчёты свидетельствуют о том, что жара будет увеличиваться постепенно и так же постепенно будет увеличиваться количество погибших от неё людей. Хуже всего, по расчётам учёных, придётся людям в странах Восточной Европы: Венгрии, Болгарии, Румынии. А также в странах Средиземноморского побережья: Люксембурге, Португалии, Испании, Италии и на Кипре. Смертность вырастет в Швейцарии и Австрии. Через 20 лет от капризов погоды в этих странах будут гибнуть по 100–150 человек на 100 тысяч населения. На Мальте от жары будут умирать по 316 человек на 100 тысяч населения.

От жары хуже всего, по расчётам учёных, придётся странам Восточной Европы. Фото © joint-research-centre.ec.europa.eu

Люди адаптируются?

У британского учёного Пьера Массело есть и другие исследования. Например, во время изучения смертности от жары в канадских городах Квебеке и Монреале он обнаружил, что люди постепенно адаптируются к высокой жаре. Например, частый пульс, вызванный высокой температурой, вместе с высоким давлением может привести к сердечному приступу и смерти. Массело вычислил, что даже на севере люди, привыкшие к холоду, постепенно адаптируются к новым условиям жизни и частота сокращений сердца у них падает. Так что шанс на жизнь есть у всех.

Европу всё же завалит снегом

Но есть и плохая новость: при потеплении воды Ледовитого океана перестанут покрываться льдом и Европу завалит снегом. Метели и снегопады могут стать настолько сильными, что временами будут приводить к остановке экономической жизни и тысячам смертей.

Так уже было в 2018 году, когда 140 миллиардов тонн снега выпало на европейские города, включая Рим. В некоторых районах Британии в начале марта на дорогах наметало восьмиметровые сугробы. По словам учёных, к такой ситуации привело не замерзшее в том году Баренцево море. Вода, испарившаяся со свободной ото льда поверхности, превратилась в снег и обрушилась на города Старого Света. Журналисты назвали эти снегопады «Зверем с Востока». «Природа — сложная штука, — заявили тогда климатологи, — то, что случается в Арктике, не остаётся в Арктике». И если они правы, от холода погибнет в 10 раз больше народа, чем от жары, а Европу ждут суровые годы. От холода в ней могут погибнуть около 24 миллионов человек.

Авторы Майя Новик