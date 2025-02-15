Бой-баба. Учёные обеспокоены радикализацией и психопатией женщин Исследования социологов выявили, что женщины чаще поддерживают радикальные идеи и наравне с мужчинами склонны к психопатии. 14 февраля, 21:15 По данным опросов, женщины стали чаще поддерживать самые радикальные идеи. Обложка © ТАСС / AP / Francois Mori

В конце 1980-х годов на территорию СССР с Запада приехало множество различных учёных, озабоченных советской «отсталостью». Именно они первыми начали продвигать «женскую» повестку, указывая, что недалёким советским гражданам нужно чаще продвигать женщин во власть и в силовые структуры. Доказывали, что женщины более миролюбивы, более податливы, они не борются с обстоятельствами, а реагируют на них более гибко, приспосабливаются. Якобы потому продвигаемая ими политика позволит сохранить на Земле мир и обеспечить странам процветание.

Женщин в политике стало больше в два раза

Проводимая Западом политика дала свои плоды. За последние десять лет количество женщин – лидеров государств удвоилось. Начиная с 2010 года женщины были президентами или премьер-министрами таких стран, как Чили, Либерия, Ямайка, Индия, Аргентина, Молдова, Исландия, Киргизия, Коста-Рика, Аргентина, Южная Корея, Сенегал и другие. Они практически «рулят» Европой. Они стоят или недавно стояли во главе Латвии, Польши, Хорватии, Британии, Сербии (там была премьер-министр Анна Брнабич), Австрии, Исландии, Румынии, Словакии, Бельгии, Греции, Литвы, Дании и других стран. Список большой.

Евросоюз вообще возглавляют женщины. Начнём с того, что главой Еврокомиссии является гинеколог Урсула фон дер Ляйен. Кроме неё в руководство ЕС входит ещё десять женщин, в том числе вице-президенты. Женщины занимают посты руководителей отделов по безопасности, иностранным делам, социальным вопросам. Возглавляют комиссариаты по Средиземноморью, и даже вопросами расширения ЕС на восток ведает женщина — Марта Кос. Она занимается вопросами отношений с Молдовой, Украиной и продвигает интересы ЕС в Закавказье. Скорее всего, демонстрации грузинской оппозиции с требованием вступить в ЕС — её рук дело. Проще говоря, женщин в политике и на руководящих местах становится всё больше, а мир становится всё более недостижим и всё ближе стрелки часов придвигаются к ядерному апокалипсису. Почему так?

Женщины — феминистки, мужчины — консерваторы

Во время акции движения «Фемен» в поддержку панк-группы Pussy Riot, в рамках которой активистки движения спилили поклонный крест над майданом Незалежности. Фото © ТАСС / ИТАР-ТАСС

Оказывается, всё дело в особенностях женской психики, которая гораздо более подвижна, чем мужская, и легче и быстрее радикализируется. Проще говоря, женщин легче склонить к радикальным идеям.

Опросы, проведённые в 20 странах Америки, Европы и Азии среди молодых людей от 19 до 29 лет, показали, что в 2000 году политические убеждения мужчин и женщин были почти одинаковыми, разница составляла доли процента. Однако спустя 20 лет разрыв составил почти 30%. Женщины стали поддерживать самые радикальные «левые» идеи вплоть до троцкизма, в то время как молодые мужчины стали придерживаться более консервативных идей.

Например, в Польше на выборах 2023 года консервативную партию «Конфедерация», выступавшую за традиционные ценности, поддержали 26% молодых мужчин и только 6% девушек. Во Франции в 2022 году за кандидата в президенты Эрика Земура голосовали только мужчины: он критиковал феминисток. А в Южной Корее на выборах 2022 года за президента-консерватора среди 20-летних мужчин проголосовало 60%. Ещё более значительный разрыв среди населения в США, в Италии и в Британии.

Женщины не хотят строить отношения, заводить детей, делать работу по дому и даже ухаживать за собой. Зато они пропагандируют свободные отношения, чайлдфри* (пропаганда запрещена в России) и аборты, обвиняют мужчин в насилии и демонстрируют в Интернете откровенные фотографии.

Мужчины в шоке: они понимают, что не могут найти себе пару: все женщины вокруг заражены феминизмом и либеральными идеями. Выбирать просто не из кого. «Я хотел семью, а она хочет лишь веселья», — жалуются поляки. Британские мужчины озабочены дискриминацией, 80% мужчин в Южной Корее заявляют, что тоже подвергаются дискриминации по половому признаку.

Женщины ведут себя всё более странно. Фото © ТАСС / Imago

Радикализации женщин способствует и тот факт, что мужчины на Западе реже получают высшее образование. Выпускницы вузов не могут найти себе пару: образованных мужчин вокруг них мало, а быть жёнами фермеров они уже не хотят. При этом «равные права» они понимают по-своему и не собираются наравне с мужчинами идти служить в армию или позже выходить на пенсию. Женщины на Западе в 2,5 раза чаще мужчин говорят о своей гомосексуальности. Всё это сказывается на рождаемости. Представители поколения, родившегося в конце 1990-х – начале 2000-х, чаще остаются одинокими, намного позже вступают в отношения и реже заводят детей.

Психопаток стало больше

Учёные и врачи бьют тревогу: женщины не только радикализируются и становятся ярыми сторонниками феминизма и ЛГБТ* (экстремистская организация, запрещённая в России), но и стали больше болеть душевными болезнями, причём выявить их бывает довольно сложно.

Женщины не только феминистки и анархистки, но всё чаще становятся психопатками. Фото © ТАСС / Zuma

Согласно исследованию эксперта из Университета Раскин (Anglia Ruskin University) доктора Клайва Бодди, психопатия у женщин стала встречаться чаще. Если раньше мужчины и женщины страдали этой душевной болезнью в пропорции 6:1, то теперь соотношение составляет 1,2:1. Просто на это долго не обращали внимания.

Среди признаков психопатии Бодди выделяет такие симптомы:

манипуляция другими людьми для получения выгоды,

намеренное распространение лжи для получения выгоды,

вербальная агрессия,

отсутствие сопереживания,

отсутствие глубоких эмоций,

постоянное противопоставление себя другим — антагонизм. При этом учёный встревожен тем фактом, что вся судебная медицина заточена на поиск и выявление психопатов-мужчин. Женщины действуют тоньше, выявить их сложнее, но зачастую результаты их деяний разрушительны.

К сожалению, некоторые признаки нездоровья общества встречаются и в России. Возможно, противостояние Востока с Западом сможет на какое-то время оздоровить обстановку, вернув полам их исконные функции, но на самом деле надежды на это мало. Радикальные идеи захватывают неокрепшие души российских девиц, и общие тенденции внушают тревогу. Быть анархисткой или фемкой становится модным.

* Экстремистская организация, запрещённая в России.

Авторы Майя Новик