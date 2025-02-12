Появилось фото с «российским шпионом», которого лично задержал глава СБУ Малюк*

Появилось фото с руководителем штаба Антитеррористического центра СБУ, которого лично задержал глава украинской спецслужбы Василий Малюк*. Его имя по-прежнему не раскрывается. На фотографиях, опубликованных пресс-службой СБУ, изображён мужчина, которого Малюк* держит за шею.

В сообщении СБУ указано, что украинские спецслужбы использовали шифрованные программные закладки для доступа к устройствам задержанного, что позволило им осуществлять аудио- и видеонаблюдение. В ходе операции им удалось зафиксировать факты сбора и передачи данных.

Согласно информации украинского ведомства, было выявлено 14 случаев «противоправной деятельности» мужчины, который, как утверждается, якобы сотрудничал с Россией.

В квартире «шпиона» прошли обыски. Фото © Пресс-служба СБУ

Антитеррористический центр (АТЦ) СБУ был основан в 1998 году и отвечает за координацию действий спецслужб в целях предотвращения террористических актов. В настоящее время центром руководит генерал-майор Сергей Андрущенко, который также занимает должность первого заместителя главы СБУ.

Ранее Малюк* сообщил о задержании высокопоставленного сотрудника СБУ, подозреваемого в работе на российские спецслужбы. СМИ пишут, что им оказался полковник СБУ Дмитрий Козюра. Операцию провёл лично Малюк*, который возглавлял оперативно-следственную группу и напрямую докладывал о ходе расследования Владимиру Зеленскому.