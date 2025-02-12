Глава СБУ лично задержал «шпиона России» среди своих подчинённых

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк* лично участвовал при задержании руководителя антитеррористического центра ведомства. Соответствующее сообщение опубликовано пресс-службой СБУ.

«За счёт шифрованных программных закладок мы проникли в гаджеты предателя — мобильные терминалы, компьютеры. Мы фактически с ним жили. В процессе этого всего нам удалось качественно задокументировать сбор и передачу предателем соответствующей информации врагу», — заявил Малюк*.

По информации руководителя украинской спецслужбы, операция по аресту подозреваемого, который, как утверждается, передавал данные России, включала в себя непрерывное наблюдение, аудио- и видеозапись, а также доступ к мобильным телефонам и компьютерам. Личность задержанного не уточняется. Тем временем «РБК-Украина» со ссылкой на источники сообщает, что «предателем» является полковник СБУ Дмитрий Козюра.

Ранее Life.ru сообщал, что РФ заочно обвинила главу СБУ Малюка* в теракте на Крымском мосту в 2023 году. В рамках этого дела он был заочно арестован и объявлен в розыск. Ему также вменяется участие в других уголовных делах, связанных с терроризмом.