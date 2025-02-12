США запустили процесс взыскания репараций с Украины
Глава крымской миссии Смирнов: США начали процесс взыскания репараций с Украины
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Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов выразил мнение, что стремление США получить доступ к редкоземельным металлам можно расценивать как начало процесса взыскания репараций с Украины.
«США фактически запустили механизм репараций, пытаясь получить украинские ресурсы в обмен на миллиарды долларов, вложенные в поддержку киевского режима», — заявил Смирнов в интервью РИА «Новости».
Он также отметил, что Украина должна прежде всего компенсировать России ущерб, причиненный Крыму и другим историческим регионам в результате «необдуманной политики, проводимой с 2014 года».
Ранее президент США в интервью Fox News отметил, что Украина обязана обеспечить безопасность американских инвестиций, поскольку «в какой-то момент может оказаться под контролем России». Он подчеркнул, что США вложили от 300 до 350 миллиардов долларов и ожидают возврата этих средств, и в качестве условия потребовал от Киева доступ к запасам редкоземельных металлов.