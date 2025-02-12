Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов выразил мнение, что стремление США получить доступ к редкоземельным металлам можно расценивать как начало процесса взыскания репараций с Украины.

«США фактически запустили механизм репараций, пытаясь получить украинские ресурсы в обмен на миллиарды долларов, вложенные в поддержку киевского режима», — заявил Смирнов в интервью РИА «Новости».