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12 февраля, 13:26

США запустили процесс взыскания репараций с Украины

Глава крымской миссии Смирнов: США начали процесс взыскания репараций с Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ MG Stock Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ MG Stock Studio

Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов выразил мнение, что стремление США получить доступ к редкоземельным металлам можно расценивать как начало процесса взыскания репараций с Украины.

«США фактически запустили механизм репараций, пытаясь получить украинские ресурсы в обмен на миллиарды долларов, вложенные в поддержку киевского режима», — заявил Смирнов в интервью РИА «Новости».

Он также отметил, что Украина должна прежде всего компенсировать России ущерб, причиненный Крыму и другим историческим регионам в результате «необдуманной политики, проводимой с 2014 года».

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Ранее президент США в интервью Fox News отметил, что Украина обязана обеспечить безопасность американских инвестиций, поскольку «в какой-то момент может оказаться под контролем России». Он подчеркнул, что США вложили от 300 до 350 миллиардов долларов и ожидают возврата этих средств, и в качестве условия потребовал от Киева доступ к запасам редкоземельных металлов.

Марина Фещенко
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