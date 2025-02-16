Не жара и не ураганы. Климатолог назвал главную опасность глобального потепления для России Эксперт напомнил, что большая часть нашей страны находится на территориях, где земля хранит огромные массы парниковых газов, а ещё множество опасных вирусов и микроорганизмов. 15 февраля, 21:25 Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Oksana Yermoshenko, crystal light

Самая большая опасность глобального потепления для России — деградация многолетней мерзлоты, заверил в интервью Life.ru ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени А.И. Воейкова Андрей Киселёв. Он объяснил, что таяние мерзлотных почв означает сразу несколько серьёзнейших проблем. Во-первых, это снижение устойчивости грунта, на котором стоит множество зданий и всевозможной инфраструктуры, — возникает риск обрушения конструкций.

— Безусловно, усиливается аварийность, притом эта аварийность возникает на так называемых линейных объектах, это дороги, линии электропередачи, трубопроводы, — подчеркнул кандидат физико-математических наук.

Кроме того, мерзлотная почва хранит в себе огромные массы парниковых газов — углекислого газа и метана. Стоит отметить, что метан гораздо более «парниковый», чем диоксид углерода. По словам Андрея Киселёва, дело не только в том, что по мере таяния мерзлоты из земли будут постепенно высвобождаться огромные массы всех этих газов, накопленных за целые геологические эпохи.

— С метаном ещё хитрее, потому что это такое соединение, которое является продуктом жизнедеятельности бактерий в условиях отсутствия или сильного дефицита кислорода. Пока они находятся в замёрзшей почве, они находятся как бы в летаргическом сне, а когда они высвободятся вследствие деградации мерзлоты, они снова начнут действовать и дополнять выбросы метана в атмосферу, — предупредил климатолог.

По его мнению, не стоит забывать и то, что в мерзлотной почве покоится немало скотомогильников. Там захоронены животные, которые умерли в том числе от сибирской язвы, и это создаёт опасность распространения инфекций, подчёркивает эксперт.

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Напомним, зона многолетней мерзлоты занимает больше половины территории России. Раньше её называли вечной, но климатологи подчёркивают, что она далеко не вечна и в последние десятилетия это особенно отчётливо видно. Самый мощный слой мерзлоты расположен в Сибири, там её глубина достигает примерно полутора километров. Как правило, тонкий верхний слой почвы в этой зоне летом оттаивает, зимой снова замерзает, а на определённой глубине начинается уже тот слой, который не «размораживается» вот уже миллионы лет. К примеру, сибирская мерзлота, по оценкам, образовалась в эпоху плейстоцена, которая началась более двух с половиной миллионов лет назад.

Меж тем в условиях нынешнего постепенного изменения климата эта промёрзшая в древние времена почва понемногу оттаивает. Недавнее исследование показало, что «потолок» постоянной мерзлоты опускается со скоростью до 2–3 сантиметров в год. Интересно, что, по некоторым оценкам, уже на глубине до 1 метра в мерзлотной почве сковано более тысячи миллиардов тонн углерода.

Авторы Адель Романенкова